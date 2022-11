Fußball-Regionalliga : Schommers will beim FCD mit „anpacken“

Neuer Trainer des 1. FC Düren: Boris Schommers, ehemaliger Coach des 1. FC Nürnberg und 1. FC Kaiserslautern. Foto: Manfred Heyne

Düren Der ehemalige Bundesliga-Coach Boris Schommers hat beim Fußball-Regionalligisten 1. FC Düren einen Vertrag mit zweieinhalbjähriger Laufzeit unterschrieben. Sogar eine Aufstiegsprämie wurde verankert. Interimstrainer Carsten Wissing rückt wieder ins zweite Glied.

Es sollte bis zur offiziellen Vorstellung ein gut gehütetes Geheimnis bleiben, doch ganz unter Verschluss blieb die Personalie dann doch nicht. Der 1. FC Düren hat am Dienstagmittag der Öffentlichkeit seinen neuen Trainer vorgestellt. Wie unsere Zeitung bereits vorab erfuhr und berichtete, wird Boris Schommers den Tabellen-13. der Fußball-Regionalliga künftig anleiten.

„Wir hatten uns absolute Geheimhaltung auferlegt. Aus mir unerklärlichen Gründen wurde ich heute Morgen mit dem Namen des neuen Trainers konfrontiert. Ich war der illusorischen Meinung, dass wir diesmal alle dichtgehalten haben. Offenbar ist uns das leider nicht gelungen“, betonte FCD-Präsident Wolfgang Spelthahn im Rahmen einer Pressekonferenz, zu der der Verein unüblicherweise nur über die Sozialen Medien eingeladen hatte.

Unmittelbar nach der Trennung von Giuseppe Brunetto habe man sich auf die Suche nach einem Nachfolger begeben, wie Spelthahn weiter ausführte. „Zu unserer großen Überraschung sind 72 Namen bei uns aufgeploppt, darunter teils namhafte Trainer, die unsere Mannschaft trainieren wollten. Das hat uns vor Probleme gestellt, weil wir noch ein recht kleiner Verein sind, der durch das Ehrenamt dominiert wird“, erläuterte der Präsident.

Eine Findungskommision, bestehend aus Schatzmeister Achim Schiffer, Geschäftsführer Daniel Hunf, Vizepräsident Mario Kuckertz und eben Spelthahn wurde gegründet, um den passenden Kandidaten für den FCD herauszufiltern. Letztendlich einigte man sich auf Schommers, der dem Präsidenten am späten Montagabend „um genau 22.47 Uhr“ sein „Jawort“ gab.

Der 43-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt in der Fußballszene. Als Interimstrainer des 1. FC Nürnberg schnupperte er bereits Bundesliga-Luft. Zuletzt war der gebürtige Leverkusener für den damaligen Drittligisten 1. FC Kaiserslautern verantwortlich, ebenfalls wie der FCN ein Traditionsclub mit großer Fanbasis.

Nun kehrt der ehemalige erfolgreiche Jugendtrainer des 1. FC Köln als Trainer in die Region zurück. Allerdings sind die Gegebenheiten in Düren mindestens zwei Nummern kleiner als bei seinen bisherigen Stationen. „Es ist etwas ganz anderes, da müssen wir nicht drum herumreden. Das Einzige, was meine bisherigen vier Vereine verbindet, ist das 1. FC im Namen. Nichtsdestotrotz ist das hier für mich eine spannende Aufgabe. Ich durfte und musste in den vergangenen Jahren viel im Fußballbereich erleben. Deswegen war es mir bei meiner nächsten Station sehr wichtig, die handelnden Personen kennenzulernen“, verdeutlichte Schommers, der am Betzenberg Ende September 2020 freigestellt worden war. Ein Zerwürfnis mit Torwarttrainer und Vereinslegende Gerry Ehrmann wurde ihm damals zum Verhängnis.

Nun kehrt der Uefa-Pro-Lizenz-Inhaber, der in Wiehl wohnt, nach über zweijähriger Abstinenz auf die Fußballbühne zurück. „Werte leben“ und „Ehrlichkeit“ seien für ihn wichtige Voraussetzungen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie er weiter ausführte. „Hätte man mir hier allerdings gesagt, dass ich den Verein nur in der Liga halten soll, dann hätten wir wohl dennoch nicht zusammengefunden. Mir wurde von Vereinsseite signalisiert, dass der Weg weiter gehen soll. Wir wollen das Ganze Schritt für Schritt gemeinsam professionalisieren, dieses Projekt finde ich sehr spannend. Und abgesehen davon freue ich mich einfach riesig, nach einer längeren Zeit wieder täglich auf dem Trainingsplatz zu stehen und mit einer Mannschaft arbeiten zu können“, erläuterte Schommers, warum er dem FCD-Präsidenten seine Zusage gegeben hat.

Ziel sei es nun, den Klassenerhalt mit dem FCD frühzeitig sicherzustellen. Denn auch wenn die Regionalliga für Schommers Neuland ist, weiß er, dass in der West-Staffel „jeder jeden schlagen kann“. Eindrücke sammelte er bei den jüngsten Partien in Ahlen (2:1) und gegen Wattenscheid (1:2) live im Stadion. Gemeinsam mit dem bisherigen Interimstrainer Carsten Wissing sowie dem weiteren Staff wird Schommers nun das Team auf das Kellerduell am kommenden Samstag beim SC Wiedenbrück vorbereiten. „In unserer Situation ist das ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir wollen den ersten kleinen Schritt gehen und etwas mitnehmen.“

Ob das Trainer- und Betreuerteam in der jetzigen Konstellation über den Winter hinaus zusammenbleibt, wird sich in naher Zukunft zeigen. Schommers steht einer Zusammenarbeit grundsätzlich offen gegenüber, ein erster gemeinsamer Austausch untereinander stand beim ersten Training am Dienstagabend auf der Agenda.

Auch Veränderungen im Kader in der verlängerten Winterpause schließen die Vereinsführung und der neue Trainer nicht aus. „Wir werden jetzt ein paar neue Strukturen und Ideen reinbringen. Danach werden wir uns zusammensetzen und überlegen, wie wir unser Ziel Klassenerhalt erreichen können“, sagte der neue Coach, der einen Vertrag mit zweieinhalbjähriger Laufzeit beim Fusionsclub unterschrieben hat. „Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe und will hier mit anpacken, um etwas aufzubauen.“