Die Ladies stehen im Regen: Bevorstehende Sanierungsmaßnahmen der Heimspielstätte an der Neuköllner Straße in Aachen – unter anderem wegen des undichten Dachs – werden länger dauern. Die Ladies in Black suchen jetzt eine Halle für die im Oktober 2020 beginnende neue Saison. Foto: ZVA/Steindl, Andreas