Ergebnis der Regionalliga-Konferenz : Pause wird bis Ende April ausgedehnt

Die Ränge auf dem Aachener Tivoli bleiben bis auf Weiteres leer (Symbolbild). Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Am Ball in der Regionalliga West sind im Moment nur die Funktionäre, am Mittwochnachmittag zum Beispiel schlossen sie sich wieder telefonisch zusammen. Das Ergebnis der Konferenz: Die Pause wird auf den 30. April ausgedehnt. „Bis auf Weiteres“.