Profiboxer aus Düren : Positive Nachrichten für Jama Saidi

Düren Der Dürener Profiboxer, der zuletzt mit gesundheitlichen Probleme zu kämpfen hatte, intensiviert langsam wieder das Training. Wird es ein Comeback im Ring geben?

Der Berliner Boxstall Agon bereitet sich auf das nächste große Kampfsportevent vor. Auf Anweisung der European Boxing Union (EBU) sollen sich Agons Thomas Piccirillo und Simon Zachenhuber für einen EU-Titelkampf im Mittelgewicht auf einen Austragungsort und -termin einigen. Der Dürener Profiboxer Jama Saidi, der ebenfalls bei den Berlinern unter Vertrag steht, verfolgt das Ganze interessiert aus der Ferne, selbst eingreifen wird er im Rahmen dieser Veranstaltung allerdings nicht. Denn der 29-Jährige musste Anfang August 2022 einen Rückschlag hinnehmen. Seine Boxhandschuhe hängen seitdem am Nagel (wir berichteten).

Gesundheitliche Probleme hatten dem in Rölsdorf wohnenden Sportler schwer zu schaffen gemacht. Von einem drohenden Karierende war seinerzeit die Rede. „Mir geht es soweit ganz gut. Die Beschwerden treten glücklicherweise nicht mehr auf“, sagt Saidi, der mitten in der Vorbereitung auf seinen geplanten Kampf um den EBU-Titel im Superweltergewicht gegen Abass Baraou steckte, als ihm sein Körper einen Strich durch die Rechnung machte.

Der Verdacht einer Herzmuskelentzündung bestätigte sich glücklicherweise nicht, weitere ärztliche Untersuchungen blieben ebenfalls ohne Befund. „Ich habe mir dann Ende August meine Nasenscheidewand korrigieren lassen, da ich kaum Luft bekommen habe. Bis Anfang Februar musste ich dann mit dem Training aussetzen“, berichtet der gelernte Physiotherapeut und Masseur, der inzwischen wieder in seinen alten Beruf zurückgekehrt ist. „Ich arbeite als Physio in einer Praxis in Düren.“