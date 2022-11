Ex-Fußballprofi : Nils Rütten und die Transfer-Spekulationen

Ex-Gladbach-Profi Nils Rütten : Von der Königsklasse in die Kreisliga Im Oktober 2016 stand Nils Rütten noch im Kader für die Champions-League-Partie von Borussia Mönchengladbach bei Celtic Glasgow. Doch die Karriere des damals 21-Jährigen aus Geilenkirchen nahm nicht die erhoffte Fahrt auf. Nun tritt er wieder für seinen Heimatverein Germania Bauchem an – in der Kreisliga C.