Fußball-Regionalliga : Nach der Spielabsage in Düren – Chronologie einer Regionalliga-Posse

Um diese Stufen geht es: Freitag vor einer Woche wurde der neu terrassierte Gästebereich auf der Dürener Westkampfbahn inoffiziell „eingeweiht“. Foto: Manfred Heyne

Düren Nachdem der 1. FC Düren Einspruch gegen die Wertung des abgesetzten Münster-Spiels eingelegt hat, gibt es widersprüchliche Aussagen seitens der Verantwortlichen und des Verbands über den neu terrassierten Gästebereich und seine Fertigstellung.

Den Wuppertaler SV vor der Brust, aber Preußen Münster immer noch im Kopf: Die für den vergangenen Samstag angesetzte Partie gegen den Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga ist für den 1. FC Düren noch längst nicht ad acta gelegt. Der Aufsteiger hat beim Westdeutschen Fußballverband (WDFV) Einspruch gegen die Wertung der Partie eingelegt (wir berichteten). „Wir haben uns dazu entschieden, da der Verband uns doch einmal erläutern soll, wie er zu diesem Urteil gekommen ist. Aus unserer Sicht haben wir alle Auflagen erfüllt, durften aber trotzdem nicht in Düren spielen“, begründete Wolfgang Spelthahn, Präsident des 1. FC Düren, den Schritt.

Erklärungen sind notwendig, denn auch in der Woche nach der Spielabsage gibt es weiterhin viele offene Fragen, wenn nicht sogar noch mehr als zuvor. Und nicht nur aus Sicht der Dürener Verantwortlichen, die ihrer Meinung nach die Bedingungen des Verbands für das Spiel erfüllt hatten. Zur Erinnerung: Am 22. März hatten die Verantwortlichen des 1. FC Düren gemeinsam mit Egbert Gössing, Sicherheitsbeauftragter des WDFV, die Westkampfbahn bei einem Ortstermin besichtigt. „Und dabei war uns gesagt worden, dass unser Gästebereich den Vorschriften ab einer gewissen Zuschauerzahl nicht genügt“, erläutert FCD-Geschäftsführer Achim Schiffer. So auch für das Spiel gegen Münster nicht, für das Düren im Vorverkauf allein 800 Karten an Gästefans abgesetzt hatte.

Der Verband verlegte die Partie daraufhin bereits am 23. März ins Beecker Waldstadion, offizieller Ausweichplatz des FCD, wo schon Anfang Dezember die Partie gegen Alemannia Aachen über die Bühne ging. „Aber man hat uns gesagt, dass das Spiel gegen Münster auch kurzfristig auf die Westkampfbahn zurückverlegt werden kann, wenn wir den Gästebereich entsprechend den Vorgaben umgestalten – was wir unserer Ansicht nach, nachdem wir endlich die Baugenehmigung hatten, auch pünktlich getan haben“, sagt Spelthahn, der nach dem Spiel gegen Fortuna Köln (3:1) am 1. April den ersten Spatenstich gemacht hatte.

Donnerstagmittag vor einer Woche, zwei Tage vor dem Münster-Spiel, präsentierte sich der Gästebereich nahezu fertig, war terrassiert worden, nur die Befüllung und Verfestigung des Splits fehlte noch. „Der Bauunternehmer hatte uns aber versichert, dass er pünktlich fertig würde“, waren die Dürener zuversichtlich und wurden auch nicht enttäuscht, denn tags darauf präsentierte sich der Gästebereich neu terrassiert – und so wie er nach Ansicht des Vereins vom WDFV gefordert worden war.

Der Verband hatte da allerdings eine andere Sichtweise. Da die Schotterung erst einen Tag vor dem Spiel aufgetragen und die L-Steine kurz zuvor frisch in Speis gelegt worden seien, hätte aufgrund des noch nicht verfestigten Untergrunds weiterhin Gefahr für die zahlreichen Preußen-Fans bestanden. Nach Informationen unserer Zeitung bemängelten die Verantwortlichen des WDFV zudem, dass der Zugang in den Gästebereich von der Mariaweilerstraße aus zu diesem Zeitpunkt noch nicht ordnungsgemäß befestigt wurde.

Die unschönen Vorkommnisse in Bocholt Ende März, als einige Preußen-Anhänger Schäden auf der Gästetribüne sowie in den Gäste-WCs verursacht hatten, sorgten darüber hinaus für eine erhöhte Alarmbereitschaft beim Verband. Der kurzfristigen Rückverlegung des Highlight-Spiels auf die Westkampfbahn wurde daher nicht zugestimmt. Und da der 1. FC Düren, so der WDFV, bis Freitagmittag nicht bestätigen konnte, dass wie am 23. März angesetzt im Beecker Waldstadion gespielt werden kann, setzte der Spielleiter die Partie kurzerhand ab und kündigte eine Wertung mit 2:0 Toren und drei Punkten für Münster an.

Bereits seit Dienstag vergangener Woche hatten Vertreter der Dürener Polizeibehörde regelmäßig auf der Westkampfbahn vorbeigeschaut, um die Baufortschritte zu dokumentieren. Und drei Tage später, am Freitagmorgen, auch protokolliert und bestätigt, dass der ertüchtigte Gästebereich nun den Vorschriften des WDFV entsprechen würde. Vom Verband selbst schaute niemand bei den Arbeiten vorbei, obwohl man meinen sollte, dass ein großes Interesse an der Austragung des Spiels, in dem Münster sogar den Aufstieg hätte klarmachen können, bestehen würde. Die Aufgabe der Abnahme wurde den Sicherheitsbehörden überlassen. Allerdings: Eine offizielle Einladung zu einem weiteren Ortstermin mit Begutachtung habe es, so hört man hinter vorgehaltener Hand vom Verband, seitens der Dürener auch nicht gegeben.

„Wir haben regelmäßig Mails, Fotos und sämtliche Infos über den Baufortschritt an den WDFV nach Duisburg geschickt und Freitagmorgen noch einmal erneut alle Unterlagen samt der Freigabe durch die Polizei“, unterstrich Spelthahn. Bei der inoffiziellen „Einweihung“ des Gästebereichs am vergangenen Freitag waren Stefan Thomaßen, Abteilungsleiter Polizei für den Kreis Düren, und Hauptkommissarin Kerstin Geuenich, die den Bereich abgenommen und freigegeben hatten, persönlich vor Ort und bestätigten die Aussagen.

Doch die behördliche Freigabe wird vom WDFV bestritten: „Ob wir Bilder und Infos vorliegen haben, dazu kann ich nichts sagen“, hatte Roland Leroi, Medienbeauftrager des WDFV, nach der Absage dem „Kicker“ mitgeteilt. „Von behördlicher Seite lag uns keine Freigabe vor.“ Der Verband beharrte auf einer Austragung des Spiels in Beeck, da „die Westkampfbahn nicht den sicherheitstechnischen Anforderungen genüge“.

Da das Spiel nicht im Waldstadion ausgetragen werden konnte – der Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck war zu Hause selbst im Einsatz – erfolgte die Absetzung. Inzwischen sagt der Verband gar nichts mehr, will sich mit Verweis auf das „schwebende Verfahren“ nach der fristgerechten Beschwerde des FCD gegen die Spielabsetzung gegenüber unserer Zeitung nicht weiter äußern. Trotz mehrfacher Nachfrage hat sich auch die zuständige Polizeibehörde bis Donnerstag nicht weiter zu dem Vorgang und den Aussagen seitens des WDFV geäußert.

„Für uns bleibt die Erkenntnis: Selbst, wenn man alle Auflagen des Verbands erfüllt, heißt das noch lange nicht, dass dies auch vom Verband anerkannt wird. Der Verband ist mächtig, wir nur ein kleiner Verein. Der Sport hat leider verloren“, bedauerte Spelthahn. „Wir hätten aber zumindest gerne eine Erklärung, warum man unsere Bemühungen nicht anerkannt hat.“

Montagmittag flatterte zudem ein Schreiben des WDFV auf den Tisch der Geschäftsstelle des 1. FC Düren. Darin forderte der Verband den Club auf, für die Lizensierung der nächsten Saison bis nach der ersten Mai-Woche die Regionalliga-Tauglichkeit der Westkampfbahn für die kommende Saison nachzuweisen. „Man wird das Gefühl nicht los, dass der Verband die kleineren Vereine gar nicht mehr in der Regionalliga haben möchte“, sagte Spelthahn. „Wir müssen uns nun zusammensetzen und überlegen, ob und wie man die Regionalliga-Tauglichkeit für die kommende Saison innerhalb der Frist nachweisen kann.“ Denn der Aufsteiger hat den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. „Wir müssen schauen, was im Einzelnen noch auf uns zukommt und wie wir das umsetzen. Das werden wir in den nächsten Tagen ganz in Ruhe klären.“

Nach Informationen unsere Zeitung müssen die Dürener dem WDFV noch nachweisen, dass sie Eigentümer der Westkampfbahn sind. Denn der Verein hat das Stadion an der Mariaweilerstraße in den eingereichten Unterlagen für die kommende Regionalliga-Saison als Spielstätte angegeben. Darüber hinaus fordert der Verband den Verein nach unseren Informationen dazu auf, die Arbeiten im Gästebereich komplett abzuschließen und die vorgeschriebene Schotterung vor der Holztribüne vorzunehmen. Des Weiteren soll ein Handlauf zwischen dem VIP-Zelt und dem Tor installiert werden.