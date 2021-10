Ladies in Black starten in die Saison : „Müssen auf dem Boden bleiben“

Starten heute in Suhl in die neue Saison: Die Bundesliga-Volleyballerinnen der Ladies in Black Aachen. Foto: Andreas Steindl

Interview Aachen Der Volleyball-Bundesligist Ladies in Black Aachen startet am Mittwoch in Suhl in die neue Saison. Das neue Trainerteam spricht im Interview über die Aussichten und die neue Kapitänin des Teams.