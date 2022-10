Zum Tod von André Lütz : „Mister BTB“ bleibt unvergessen

So wird er in Erinnerung bleiben: André Lütz, Ehrenmitglied des BTB Aachen und in der Handball-Szene weit über Aachen hinaus bekannt, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Foto: privat

Aachen André Lütz, Ehrenmitglied des Handball-Clubs BTB Aachen, ist nach schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren gestorben. 73 Jahre im Handball-Sport engagiert.

Es wird etwas fehlen bei den Spielen des BTB Aachen im Gillesbachtal, denn die Lücke, die André Lütz hinterlässt ist sehr groß: Der frühere Obmann, auch Ehrenmitglied des Burtscheider Handball-Clubs, ist am Freitag nach schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren verstorben.

Jeder, der im Handballkreis Aachen und auch darüber hinaus Handball spielt oder spielte, hat Lütz gekannt. In mehr als 75 Vereinszugehörigkeit hat Lütz seine geliebte Sportart weit über die Grenzen seines Clubs hinaus geprägt, als Handballer, Schiedsrichter und Vereinsmensch. Noch zuletzt hatte Lütz die Spiele des Handball-Nordrheinligisten BTB Aachen so oft wie möglich besucht, so wie beim Heimspiel vergangene Woche gegen TuSEM Essen II. Mit einem warmen Lächeln war er nach den Spielen stets einer der ersten Gratulanten auf dem Spielfeld gewesen oder hatte die Akteure mit tröstenden Worten aufgerichtet – das wird unvergessen bleiben.

Ein Leben ohne den BTB war für ihn unvorstellbar gewesen. Neben Familie und Arbeit stand der Club für ihn seit Kindheit an erster Stelle. „Schon mein Großvater gehörte 1908 zu den Gründungsmitgliedern. Und auch mein Vater war leidenschaftlicher BTBer, auch wenn er den Fußball bevorzugte, der nach dem Zweiten Weltkrieg noch beim BTB gespielt wurde“, hatte der gebürtige Burtscheider einmal erzählt. Der BTB war tief in seinem Herzen, den Club zu wechseln, kam für ihn nie infrage. „Der BTB hat bei uns Familientradition“, hatte Lütz immer gesagt.

Seit 1946 BTB-Mitglied

Nur ein Jahr nach Kriegsende wurde Lütz von seinem Vater als Jugendlicher beim BTB angemeldet, es war genau am 1. Mai 1946. Allerdings ging Lütz junior erst einmal in die Turnabteilung. „Unser Nachbar Karl Wimmer, der selbst Torwart war, hat mich dann zum Handball gebracht“, fand Lütz in dem Spiel mit dem kleineren Ball seine wahre Berufung. 1950 wechselte er beim BTB vom Turnen in die Handball-Abteilung, war bereits ein Jahr später Spielführer der B-Jugend und schaffte 1954 den Sprung in die Mittelrheinauswahl sowie die Westdeutsche Jugendauswahl – auf dem Feld und in der Halle. „Mein größter Erfolg war, als ich zusammen mit Josef Meiler mit der A-Jugendauswahl auf dem Feld ein Vorspiel vor einem Länderspiel Deutschland gegen die Schweiz machen durfte“, erzählte er noch bei einem Treffen vor zwei Jahren.

Mittels Doppelspielrecht durfte er schon mit 17 Jahren in der ersten BTB-Mannschaft mitspielen, deren Spielführer er nur ein Jahr später, 1955, wurde. Und 1956 gehörte er auch bei den Erwachsenen zur Mittelrheinauswahl. 22 Jahre lang spielte er in der ersten Mannschaft und setzte ab 1976 seine sportliche Karriere in der zweiten bis fünften Mannschaft des BTB fort, ehe er mit 61 Jahren seine aktive Sportlerzeit beendete. Ganz lassen konnte Lütz es aber auch danach nicht. Sogar mit 80 Jahren stand er bei einem Altherren-Turnier noch einmal in der BTB-Traditionsmannschaft auf dem Feld.

Früh zog es Lütz, der später seinen „Traumberuf“ im Sportamt der Stadt Aachen ausübte und für die Vergabe der Sportplätze zuständig war, auch in offizielle Ämter. 1960 wurde er Handball-Obmann des BTB und hatte dieses Amt 42 Jahre bis 2002 inne. 38 Jahre lang, ebenfalls bis 2002, war er zudem zweiter Vorsitzender. Zudem arbeitete er 18 Jahre lang als Pressewart und pfiff ebenfalls 18 Jahre lang als Schiedsrichter Handball-Spiele. Und seit dem Rücktritt von diesen Ämtern ist Lütz Ehrenmitglied des Burtscheider Clubs.

Zahlreiche Ehrungen