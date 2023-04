Ultimate Frisbee in der Region : Mehr als ein Zeitvertreib im Park oder am Strand

Mannschaften und Trainingszeiten

Die Frizzly Bears haben ungefähr 100 Mitglieder. Die Mannschaften unterteilen sich in Open (Frauen und Männer), Frauen, Mixed (im Unterschied zur Kategorie Open müssen in der Mixed-Division jeweils drei oder vier Frauen, beziehungsweise vier oder drei Männer auf dem Spielfeld stehen), U14 und U17. Die Teams Open, Frauen und Mixed spielen in der ersten Liga. In der nun endenden Indoor-Saison ist die Open-Mannschaft Vizemeister geworden.

Trainiert wird im Winter in der Halle 2 am Hander Weg in Laurensberg. In der Sommersaison wechseln die Spielerinnen und Spieler auf den Rasenplatz am Stadion West, Neuenhofer Weg 4, in Aachen.