FVM-Pokal : Lösbare Aufgaben in der ersten Pokalrunde

Lösbare Aufgaben in der ersten Pokalrunde

Winkt dem glücklichen Sieger: Der FVM-Pokal, der im Finale am 3. Juni 2023 dem siegreichen Team überreicht wird. Foto: Jérôme Gras

Hennef Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen muss nach Bergisch Gladbach, der 1. FC Düren nach Erftstadt-Lechenich, und der FC Wegberg-Beeck empfängt Glesch-Paffendorf.

Die erste Runde im Bitburger-Pokal des Fußballverbands Mittelrhein (FVM) wurde am Mittwochabend ausgelost – live im Internet. Der erste Spieltag findet planmäßig zwischen dem 25. und 27. Oktober statt, das Finale wird am 3. Juni 2023 im Kölner Sportpark Höhenberg ausgetragen, erneut im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure.

Das Top-Los im Topf, Drittligist und Vorjahressieger Viktoria Köln, auch Hausherr in Höhenberg, zog die Losfee als Gegner des Mittelrheinligisten FC Hennef. Lösbare Aufgaben gibt es dagegen für die klassenhöchsten Clubs der drei Fußballkreise Aachen, Düren und Heinsberg: Regionalligist Alemannia Aachen muss zum Auftakt zum Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach, Liga-Kontrahent 1. FC Düren ist zu Gast bei Landesligist Germania Erftstadt-Lechenich. Und Mittelrheinliga-Spitzenreiter FC Wegberg-Beeck erwartet als Kreispokalsieger in Heinsberg den Liga-Konkurrenten BCV Glesch-Paffendorf, den man zuletzt in der Liga mit 5:1 geschlagen hatte.