Nach freiwilligem Regionalliga-Aus : Kaan-Marienborn verliert 0:32 im Westfalen-Pokal

Siegen Im Vorjahr hatte Kaan-Marienborn im DFB-Pokal bis zur 45. Minute ein 0:0 gegen Nürnberg gehalten. Nach dem freiwilligen Abstieg verlor die neu formierte Mannschaft nun 0:32 im Westfalen-Pokal.

Das Team aus dem Siegener Stadtteil war im Sommer 2022 in die Regionalliga aufgestiegen, spielte dort zeitweise ganz oben mit und beendete die Saison als Fünfter vor Traditions-Clubs wie Fortuna Köln, Rot-Weiß Oberhausen und Alemannia Aachen. Zudem hatte der Club dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg beim 0:2 im DFB-Pokal gut die Stirn geboten. Da für ein weiteres Jahr in der Viertklassigkeit ein neues Stadion gefordert war, zog sich der Club freiwillig zurück. „Wir müssen leider erkennen, dass Vereine wie der 1. FC Kaan-Marienborn in der Regionalliga nicht mehr erwünscht sind“, hatte der 1. Vorsitzende Florian Leipold erklärt. Zwischenzeitlich war der Club in die Oberliga eingestuft worden, das bezeichnete Leipold aber als „Missverständnis“. Erster Gegner in der Kreisliga C Siegen-Wittgenstein 1 ist am Sonntag die 2. Mannschaft des SV Setzen.