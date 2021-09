Dürener Profiboxer : Jama Saidi kämpft um den EBU-Titel

Jama Saidi (l.) verteidigte zuletzt seinen Titel als Internationaler Deutscher Meister im Superweltergewicht des BDB gegen Dennis Dauti. Foto: imago/Torsten Helmke

Düren/Berlin Der Dürener Profiboxer Jama Saidi steigt am Freitag wieder in den Ring. Und der 28-Jährige will dabei den ersten Schritt zurück auf die internationale Bühne machen.