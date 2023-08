FVM-Präsident Christos Katzidis : „Man kann sich nur wünschen, dass die Alemannia wieder aufsteigt“

Interview Aachen Der Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) bezieht zu aktuellen Themen Stellung. Der Amateurfußball soll Vorbild für den Profifußball werden.

Seit gut einem Jahr ist Christos Katzidis Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein. Im Gespräch mit Helga Raue, Najoua Taleb, Lars Voßen und Lars Brepols lobt der 53-Jährige das Verhalten einiger Alemannia-Fans nach den üblen Becherwürfen in Lippstadt. Darüber hinaus spricht der gebürtige Düsseldorfer über die bevorstehende Saison im Amateurfußball, die Reform im Kinderfußball sowie das WM-Aus der Frauen.

Herr Katzidis, Ihr Vorgänger Bernd Neuendorf ist bekanntlich großer Alemannia-Aachen-Fan. Gilt das auch für Sie?

Christos Katzidis: Als gebürtiger Düsseldorfer schlägt mein Herz für die Fortuna. Ich habe aber auch eine große Sympathie für den 1. FC Köln. Die Alemannia ist ein Traditionsverein, und solche Clubs gehören in den bezahlten Fußball. Die Rahmenbedingungen in Aachen mit dem Stadion sind einfach ein Traum, daher kann man sich nur wünschen, dass die Alemannia wieder aufsteigt.

Düsseldorf und Köln, eigentlich passt diese Konstellation nicht so richtig…

Katzidis: Die Vereinsfarben sind ja jeweils rot und weiß, daher passt das schon ganz gut (lacht).

Verfolgen Sie denn trotzdem die Spiele der Alemannia?

Katzidis: Ich schaue mir natürlich die Ergebnisse an. Nach dem Saisonauftakt gegen Wuppertal habe ich mit Alemannias Ex-Präsident Ralf Hochscherff telefoniert und ihn gefragt, was denn da am Ende schiefgelaufen ist.

Als FVM-Präsident sind Sie zwar nicht für die Regionalliga West zuständig. Weckt die Klasse dennoch ein gewisses Interesse bei Ihnen?

Katzidis: Grundsätzlich natürlich, zumal ich ja auch Vizepräsident des WDFV bin. Aber mir fehlt die Zeit, alle Spiele live zu verfolgen, da ich sehr viele Termine im Fußball habe und auch in meinem normalen Job, daher habe ich oft 15-Stunden-Tage. Aber ich verfolge natürlich die Ergebnisse und die Berichterstattung. Die WM der Frauen habe ich bis zum Ausscheiden der deutschen Mannschaft ebenfalls aufmerksam verfolgt.

Ein eher bitteres Thema…

Katzidis: Ein ganz bitteres Thema. Das war nicht besonders schön. Ähnlichkeiten zum Männerfußball sind nicht von der Hand zu weisen. Die Mannschaft ist mit dem 6:0-Sieg gegen Marokko überragend in das Turnier gestartet. Im Anschluss gab es ein enormes Medieninteresse, der Druck war sehr groß. Dem hat das Team dann nicht standgehalten. Dieses „nicht dem Druck standhalten können“ zieht sich durch viele Bereiche in unserer Gesellschaft. Das hängt mit der gesellschaftlichen Entwicklung im Kindes- und Jugendalter zusammen. Da müssten wir aus meiner Sicht ansetzen und Veränderungen herbeiführen. Das ist aber ein langfristiger Prozess.

Zur Person Von der Kreisliga C bis zur Verbandsliga aktiv Christos Katzidis (53) hat in der Jugend beim SV Wersten (Fußball-Verband Niederrhein) sowie später beim 1. FC Hardtberg (Bonn) und Bonner SC gespielt und war unter anderem Auswahlspieler der Kreisauswahl Bonn. Im Seniorenbereich war der gebürtige Düsseldorfer bis 2001 bei verschiedenen Bonner Vereinen von der Kreisliga C bis zur Verbandsliga aktiv und als lizenzierter Trainer u.a. beim TuS Pützchen (Kreis Bonn) engagiert. Beruflich ist Katzidis seit 2017 Abgeordneter des Landtages von Nordrhein-Westfalen. Er ist innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, ordentliches Mitglied des Innen- und Sportausschusses sowie des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Kindesmissbrauch“. Vor seiner Wahl in den Landtag war der promovierte Polizeioberrat a.D. unter anderem Personaldezernent beim Polizeipräsidium Bonn und dort auch Leiter der Aus- und Fortbildung. Ehrenamtlich engagiert war Katzidis von 2013 bis 2022 als Kreisvorsitzender der CDU Bonn, von 2014 bis 2019 war er zudem Mitglied im Rat der Stadt Bonn, dort unter anderem Vorsitzender des Sportausschusses. Seit dem 18. Juni 2022 ist er Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein und seit dem 13. August 2022 Vizepräsident des Westdeutschen Fußballverbandes. Der 53-Jährige ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt in Bonn.

Muss man dem Druck standhalten können, um erfolgreich im Fußball zu sein?

Katzidis: Generell geht es im Berufsleben um Leistung, Eignung und Befähigung. Das Prinzip findet sich im Fußball im oberen leistungsorientierten Nachwuchsbereich aber zu wenig wieder. Das haben wir auch in der Präsidentenkonferenz sehr intensiv diskutiert. Die Proficlubs wollten, dass alle 56 Nachwuchsleistungszentren künftig in der U19-Bundesliga gesetzt sind. Uns als Landesverbandspräsidenten war es aber wichtig, dass auch Amateurclubs die Chance haben, dort oben mitzuspielen und dass es Auf- und Abstieg gibt. Nun wird es ca. 70 Vereine im höchsten U19-Bereich geben, aber die NLZ-Teams können künftig nicht mehr absteigen. So nimmt man noch mehr Druck raus. Wenn die Spieler dann aus der Jugend in den Profibereich wechseln, haben sie rund um die Uhr großen Druck. Darauf müssen sie vorbereitet werden.

Sind die neuen Kinderspielformen dann überhaupt zielführend?

Katzidis: Im Kinderalter ist das genau der richtige Ansatz. Die Kinder wollen einfach Fußball spielen, Tore erzielen und Spaß haben. Wenn man bei den Jüngsten das Erlebnis statt des Ergebnisses in den Vordergrund stellt und viele Ballkontakte und Spielen auf allen Positionen ermöglicht, dann werden die Kinder breiter ausgebildet, haben mehr Spielwitz und wir haben später viel mehr Potenzial. Wenn es nach oben geht, muss es dann Schritt für Schritt mehr um Leistung gehen.

Gab es nach dem WM-Aus der Frauen denn schon einen Austausch der Verbände mit dem DFB?

Katzidis: Bislang noch nicht. Der DFB muss sich jetzt erst einmal sammeln und sortieren und dann überlegen, wie es weitergehen soll.

Genießt der Mädchen- und Frauenfußball auch unter Ihrer Regie einen hohen Stellenwert im FVM?

Katzidis: Ja. Wir erleben derzeit einen Boom im Mädchen- und Frauenfußball. Gerade im Bereich U9 bis U12 haben wir die höchsten Zuwachsraten. Wir gehen davon aus, dass wir mit der EM 2024 noch mal einen weiteren Schub bekommen. Wir wollen den Mädchen- und Frauenfußball weiter fördern, damit der Boom möglichst lange anhält. Denn in diesem Bereich steckt nicht nur die Chance, neue Mitglieder zu gewinnen, sondern auch immenses Potenzial, neue Ehrenamtliche für die Vereinsarbeit zu begeistern.

Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist die Förderung des Ehrenamts im Amateurfußball. Ende Mai hat der FVM ein entsprechendes Positionspapier mit 21 Forderungen für mehr Wertschätzung des Ehrenamts verfasst. Wie ist es dazu gekommen?

Katzidis: Ich war über 30 Jahre selbst aktiv im Amateurfußball. Als ich mit dem Fußballspielen aufgehört habe, war ich schnell sportpolitisch unterwegs. Ich sehe es als eine der Hauptaufgaben des Verbandes an, dass wir der sportliche Interessenvertreter für unsere Vereine sind. Unsere Gesellschaft wäre ohne das gesellschaftliche Engagement nicht existenzfähig, in allen Bereichen. Das wollen wir an allen Stellen deutlich machen und fordern deshalb mehr Unterstützung von der Politik für das Ehrenamt.

Wie groß ist die Hoffnung, dass diese Forderungen in Maßnahmen umgewandelt werden?

Katzidis: Ich werbe dafür bei den anderen Fußballverbänden, beim Landessportbund und auch bei unseren Vereinen. Je größer die Unterstützung, desto größer der Druck auf die Politik. Und wenn alle politischen Vertreter von der Wichtigkeit des Ehrenamts sprechen, dann habe ich als FVM-Präsident die Erwartung, dass sich das auch in konkreten Maßnahmen widerspiegelt.

Ihr Vorgänger musste sich in seiner Amtszeit als FVM-Präsident überwiegend mit den Folgen der Corona-Pandemie auseinandersetzen…

Katzidis: In meiner Amtszeit war Corona gar kein Thema mehr, zum Glück.

Wie blicken Sie auf Ihr erstes Jahr als FVM-Präsident zurück?

Katzidis: Ich bin froh, dass ich als FVM-Präsident kandidiert habe und gewählt worden bin. Das erste Jahr hat riesig viel Spaß gemacht. Das prägendste Ereignis ist eigentlich kein Einzelereignis, sondern die Tatsache, dass ich, egal wo ich hinkomme, auf engagierte und motivierte Menschen treffe, die für den Fußball leben. Wir haben die Vereinsdialoge schnell wieder aufgenommen und ich war in allen Kreisen unterwegs. Ich bin Präsident eines Amateurfußballverbandes, und daher ist mir die Basis sehr wichtig.

Und was sagt die Basis? Welche Probleme wurden an Sie herangetragen?

Katzidis: Das Hauptproblem ist das Bild des Fußballs. Auch wenn Gewalt statistisch kaum vorkommt auf den Plätzen, ist sie in der Wahrnehmung und in der emotionalen Betroffenheit berechtigterweise ein großes Thema. Es geht hier vor allem um den Umgang miteinander. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann zu einem Gentleman-Fußball kommen. Wir wollen Leidenschaft, aber positive Leidenschaft. Insbesondere junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter müssen geschützt werden. Auch Becherwerfer müssen drastisch bestraft werden, so etwas hat nichts auf den Sportplätzen und in den Stadien zu suchen. Da sind auch die Vereine in der Verantwortung. Wir sind eine Fußballfamilie, ohne unsere Schiris geht es nicht.

Beim Spiel der Alemannia in Lippstadt haben Aachener Fans die Täter im eigenen Block identifiziert und festgehalten. Wie bewerten Sie das Vorgehen?

Katzidis: Das war super. Genau so muss es überall laufen. Die Fans müssen sich mit dem Verein identifizieren, für positive Stimmung sorgen und alle müssen gemeinsam gegen Randalierer, Hetzer und Gewalttäter vorgehen.

Am Wochenende starten nun auch die Amateurfußballer. Welche Erwartungen haben Sie an die neue Saison?

Katzidis: Meine Hoffnung ist, dass wir bessere Umgangsformen etablieren. Ich würde mir wünschen, dass der Amateurfußball Vorbild für den Profifußball wird. Umgekehrt wäre es aber auch gut, wenn der Profifußball mit gutem Beispiel vorangehen würde, denn die Kinder adaptieren das Verhalten, das sie im Fernsehen sehen.

Nach der Saison 2023/2024 startet dann schnell die EM der Männer in Deutschland. Im FVM-Gebiet wird dann auch gespielt. Ist das Turnier für den FVM eine Herausforderung?

Katzidis: Das ist eine riesige Chance für den Amateurfußball. Wir unterbreiten mit der Football Experience in Köln ein Fußballangebot für alle. Wir wollen zudem Maßnahmen initiieren, von denen die Vereine und der Amateurfußball langfristig profitieren. Denn wir rechnen damit, dass die Vereine zur oder nach der EURO einen besonderen Zulauf erleben werden. Unseren Vereinen fehlt es aber oft an moderner Infrastruktur, Sportplätzen und Umkleiden, insbesondere im städtischen Bereich. Hier sind die Städte und Kommunen gefordert, denn sie sind in den meisten Fällen Eigentümer der Anlagen. Gleichzeitig brauchen wir mehr Trainerinnen und Trainer, damit die Kids gut betreut werden. Hier setzen wir als Verband an. Bis Anfang August hatten wir beispielweise 519 Kindertrainer-Zertifikate vergeben. Auf diese Weise verschaffen wir den Betreuerinnen und Betreuern im Nachwuchsbereich ein erstes Rüstzeug für eine qualifizierte Arbeit im Verein. Unser Ziel: Bis Ende 2025 sollen alle Kindermannschaften von zertifizierten Menschen trainiert werden können.

Doch zunächst steht am Freitag das offizielle FVM-Saisoneröffnungsspiel in der Mittelrheinliga zwischen dem Bonner SC und FC Hennef auf dem Programm. Sie werden dann den Anstoß gemeinsam mit FC-Legende Toni Schumacher ausführen…

Katzidis: Ich freue mich auf ein spannendes Spiel. Ich hoffe, dass viele Zuschauer den Weg ins Stadion finden werden und wir einen tollen Saisonstart erleben.

Abschließend bleibt nur noch die Frage, die wir 2019 auch Ihrem Vorgänger Bernd Neuendorf gestellt haben: Könnten Sie sich vorstellen, irgendwann selbst den DFB zu führen?