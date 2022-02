Fußball-Mittelrheinliga : Wie die Clubs aus der Region die Rückrunde angehen

Fußball-Mittelrheinligist Vfl Vichttal : Vichttal will den Blick in den Rückspiegel nicht vergessen Der VfL Vichttal hat eine „überragende Hinrunde“ in der Fußball-Mittelrheinliga gespielt und peilt von Platz zehn aus den Klassenerhalt an – „mit einem gewissen Maß an Respekt“.