Fußball-Landesliga : Wie die Hinrunde für die Clubs aus der Region gelaufen ist

Treffen am ersten Spieltag der Rückrunde aufeinander: Union Schafhausen (in Blau) und der SV Rott sind derzeit die besten Landesliga-Teams aus der Region. Foto: Karl-Heinz Hamacher

Analyse Aachen/Düren/Heinsberg Aufstiegsträume, gesichertes Mittelfeld oder Abstiegskampf? Die Hinrunde in der Fußball-Landesliga ist für die Vereine der Region höchst unterschiedlich verlaufen. Ein Überblick.

Es dauert noch ein paar Tage, bis der Ball in der Fußball-Landesliga wieder rollt, der 13. Spieltag steht erst am 6. März an, aber schon jetzt bereiten sich die Clubs auf die Rückrunde vor – auch die neun Vereine aus der Region, die in der sechsten Spielklasse vertreten sind.