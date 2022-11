Powervolleys in der Champions League : „Es wird laut! Davon profitieren beide Mannschaften“

„Dass wir in dieser Saison Champions League spielen dürfen, ist die Belohnung für die vergangenen drei Jahre“: Tomáš Kocian-Falkenbach. Foto: Jérôme Gras

Interview Düren Tomáš Kocian-Falkenbach, Zuspieler der Dürener Powervolleys, hat im Volleyball eigentlich schon fast alles erlebt, was man als Profi erleben kann. Und trotzdem ist der Einsatz in der Champions League am Mittwoch für den 34-Jährigen etwas ganz Besonderes.