Sexualisierte Gewalt im Sport : Erst nach knapp 40 Jahren bricht Jan Hempel sein Schweigen

Der heute 51-jährige frühere Weltklasse-Wasserspringer macht den Missbrauch durch seinen Trainer öffentlich und prangert eine Kultur des Schweigens beim Deutschen Schwimmverband an.

Fast 40 Jahre lang hat er geschwiegen. „Alle haben geschwiegen, bis heute“, sagt Jan Hempel. Erst fast auf den Tag genau 30 Jahre nach den Olympischen Spielen in Barcelona kam der Missbrauch ans Tageslicht, brach Hempel sein Schweigen. Damals in Barcelona 1992 hatte der Dresdener zu den Medaillenkandidaten gehört. Doch mit dem letzten Sprung, dem dreieinhalbfachen Auerbachsalto, der nicht so gut gelang, hatte der Wasserspringer die mögliche Medaille vom Zehnmeter-Turm aus der Hand gegeben.

Heute, nachdem Hempel den Missbrauch öffentlich gemacht hat, erscheint der Wettkampf in einem ganz anderen Licht. Kurz zuvor hatte ihn sein Coach Werner Langer auf der Toilette vergewaltigt. 14 Jahre lang, seit er elf Jahre alt war, hatte der Trainer – zuerst noch in der damaligen DDR – seinen Schützling bis 1996 sexuell missbraucht. Erst 1997 hatte Hempel der damaligen Bundestrainerin Ursula Klinger ( Aachen ) von den Übergriffen erzählt – und Langer wurde daraufhin suspendiert, offiziell wegen seiner Stasi-Vergangenheit.

Noch in Rom wurde der aktuelle Bundestrainer Lutz Buschkow, der von Vorgängen gewusst haben soll, suspendiert, Mitte Oktober sogar fristlos nach 32 Jahren in verschiedenen Ämtern beim DSV entlassen. Dagegen will Buschkow, der 1997 Bundestrainer Nachwuchs und verantwortlich für die Sichtung am Bundesstützpunkt Berlin war, juristisch vorgehen, da er von den Vorgängen nichts gewusst habe.