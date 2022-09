Domspringen in Aachen : Eine Premiere bei der 17. Auflage

So sehen Sieger aus - zumindest drei der zwölf Springer bei der 17. Auflage des Domspringens. Foto: Manfred Heyne

Aachen Der Katschhof bebte mal wieder, als sich die Stabhochspringer am Samstagabend zwischen Dom und Rathaus in die Lüfte schwangen. Applaus gab es am Ende nicht nur für einen Sieger, sondern für gleich drei.