Ultramarathon-WM : Ein letztes Mal über die 100 Kilometer rennen

2021 lächelnd nach 100 Kilometer kurz vor dem Ziel: André Collet bei seinem DM-Sieg in Bernau. Foto: Beate Behrendt Foto: Beate Behrendt

Aachen Der Aachener André Collet will am Samstag bei der Ultramarathon-WM in Bernau bei Berlin seine Karriere ausklingen lassen – wenn es gut läuft mit Sieg und Rekord. 44. Monschau-Marathon gewonnen.