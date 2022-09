Kuriose Staffeleinteilung : Die längste Auswärtsfahrt aller Zeiten?

Aachen/Düren/Heinsberg Die Klage des SV Niederbachem war erfolgreich, der bisherige Kreisligist wurde der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, zugeordnet. Für alle anderen Mannschaften dieser Staffel ist das mit viel Fahrzeit zu den Auswärtsspielen des Clubs verbunden.

Vier Spieltage sind in der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, momentan absolviert. Die längste Auswärtsfahrt der Saison liegt aber noch vor den 15 Mannschaften, die alle aus unserer Region kommen. Denn das Verbandsgericht des Westdeutschen Fußballverbandes hat entschieden, der Klage des SV Niederbachem stattzugeben und den Verein mit sofortiger Wirkung wieder als Bezirksligisten einzustufen; auf Bezirks- und Verbandsebene hatte der bisherige Kreisligist vor Gericht noch den Kürzeren gezogen.

Das Urteil hatte zur Folge, dass der Verbandsspielausschuss des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) sich Gedanken machen musste, in welche der vier Staffeln der in der Gemeinde Wachtberg (bei Bad Honnef) angesiedelte Club einsortiert wird. Das Ergebnis gab der FVM am Dienstagabend bekannt: Niederbachem wird künftig in der Staffel 4 spielen, „da mit diesem Vorgehen der geringste Eingriff im laufenden Spielbetrieb vorgenommen wird“, heißt es in der offiziellen Begründung.

Ein Platz in dieser Staffel war freigeworden, da der 1. FC Heinsberg-Lieck noch vor dem Saisonstart seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen hatte. „Den freigewordenen Slot“, so heißt es weiter, „kann nun der SV Niederbachem besetzen, weswegen eine Integration in die Staffel 4 spieltechnisch problemlos möglich ist.“ Der FVM hat auch schon einen zeitlichen Rahmen vorgegeben, wann die ersten vier Spiele des SV nachgeholt werden sollen: „Möglichst zu Beginn und am Ende der Winterpause an Wochenenden.“

Im ungünstigen Fall müssten die Spiele unter der Woche angesetzt werden, was das Worst-Case-Szenario für den FC Roetgen, Union Würm-Lindern, Jugendsport Wenau und alle anderen Teams dieser Staffel darstellen würde. Denn beispielsweise an einem Donnerstagabend mehr als 200 Kilometer für eine Auswärtsfahrt (hin und zurück) zu absolvieren, ist eine große Herausforderung für die meisten Amateurfußballer.

„Belastung gering halten“

Wesentlich naheliegender wäre es natürlich gewesen, den Verein – wie in der Vorsaison – in der Staffel 2 starten zu lassen. Nur war dort eben kein Platz frei und der gesamte Spielplan hätte umstrukturiert werden müssen. „Wir haben versucht, den Weg des geringsten Eingriffs in den Spielbetrieb zu beschreiten und die Belastungen für die anderen Vereine so gering wie möglich zu halten“, sagt Markus Müller, der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses des FVM. Eine Belastung, die vor allem Niederbachem, aber auch alle anderen Vereine der Staffel 4 zu spüren bekommen wird.

Dass der SV sich überhaupt wieder Bezirksligist nennen darf, hat viel mit Germania Windeck zu tun. Denn die Germania war in der vergangenen Saison Landesligist, kündigte aber drei Spieltage vor Schluss ihren Rückzug in die Kreisliga B an. Da es damit einen Absteiger in die Bezirksliga weniger gibt, mussten aus Sicht der Niederbachemer nur zwei anstelle von drei Teams in die Kreisliga absteigen. Eine Auffassung, der der Westdeutsche Fußballverband zustimmte.

„Gerechtigkeit hat gesiegt“

„Die Gerechtigkeit hat gesiegt“, teilte der Club nach der Urteilsverkündung auf seinem Facebook-Profil mit. „Mit dieser Jetzt-erst-recht-Mentalität wird die 1. Mannschaft mit ihrem Trainerteam rund um Sascha Strack nun alles tun, um in der Bezirksliga (vermutlich Staffel 2) trotz der zu erwartenden starken körperlichen Belastung durch die anstehenden englischen Wochen eine gute Rolle zu spielen und nach der rechtmäßigen Eingliederung in diese Liga nun auch sportlich zu überzeugen und dieser Liga gerecht zu werden.“ Das „vermutlich“ kann mittlerweile gestrichen und die Ziffer hinter „Staffel“ durch eine 4 ersetzt werden. In die Kreisliga-A-Saison war Niederbachem mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage gestartet.

Westdeutscher Fußballverband e.V. hat entschieden: SV Niederbachem ist wieder Bezirksligist Der SV Niederbachem wird... Posted by SV Niederbachem 1947 e.V. on Tuesday, September 6, 2022