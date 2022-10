Crossgolf-WM : Deutschland ist Weltmeister

Pure Freude in Luxemburg: Der überhaupt erst zweite WM-Titel im Crossgolf geht an Deutschland. Foto: MHA/Felix Remmel

Esch-sur-Alzette Das deutsche Team mit Spielern aus unserer Region setzt sich bei der Crossgolf-WM durch.

Die deutsche Crossgolf-Nationalmannschaft mit starker Beteiligung aus unserer Region hat am Samstag den Weltmeistertitel gewonnen. Die drei deutschen Zweierteams konnten sich im mit zwölf Nationen besetzten Turnier in Luxemburg gegen die mitfavorisierten Franzosen durchsetzen. Dritter wurde die Schweiz. Norman Dick und Michael Pauels (Germany 1), Thomas Sueß und Max Jaskulski (Germany 2), die alle vier in der Städteregion Aachen leben, benötigten mit ihren Teamkollegen Claudio Orlik und Sven Jacob (Germany 3) zwei Schläge weniger als die Zweitplatzierten. Bei der ersten Crossgolf-WM 2018 in Paris hatten sich die Deutschen den Franzosen noch mit einem Schlag Unterschied geschlagen geben müssen. Die Revanche für diese äußerst knappe Niederlage ist also geglückt.