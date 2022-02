Jetzt abstimmen : Der Torwart und die Abwehr der Grenzland-Elf

Serie Aachen Zahlreiche Fußballer aus der Region haben es in den vergangenen Jahrzehnten bis ganz nach oben geschafft und Karriere gemacht – aber welche ist Ihre beste Grenzland-Elf aller Zeiten?

Sie wurden Nationalspieler, Welt- und Europameister. Sie triumphierten in der Champions League, holten Europapokale, sammelten Deutsche Meisterschaften und nationale Pokal-Titel. Viele Fußballer, deren Wiege im Dreiländereck stand, haben es im Lauf ihrer Karriere zu Ruhm und Ehre gebracht.

Unsere Redaktion hat eine Vorauswahl getroffen aus den besten Kickern, die die heutige Städteregion Aachen, der Kreis Düren und der Kreis Heinsberg hervorgebracht hat. Nun sind Sie am Zug, liebe Leserinnen und Leser. Wir möchten gerne von Ihnen wissen: Welche ist die beste Grenzland-Elf aller Zeiten? Wählen Sie aus der dreiteiligen Vorschlagsliste – jeweils eine für die Defensive inklusive Torwart, für das Mittelfeld sowie den Angriff – einen Torhüter, einen Verteidiger, einen Mittelfeldspieler und einen Stürmer. Das Team wird am Ende aus einem Keeper, einer Dreierkette, vier Mann im Mittelfeld und drei Angreifern bestehen – die meistgewählten Akteure pro Mannschaftsteil schaffen es in die Elf. „Abkippende Sechser“ oder „falsche Neuner“ spielen hier – ganz altmodisch - keine Rolle . . .