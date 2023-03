Fußball-Landesliga : Der SV Breinig hat seinen Wunschtrainer verpflichtet

Freut sich auf seine neue Aufgabe: Der designierte Trainer Dirk Ruhrig (rechts), hier mit Horst Mohr, Sportlicher Leiter des SV Breinig. Foto: Verein

Breinig Der Fußball-Landesligist stellt die Weichen für die kommende Saison. Wer wird Nachfolger des Anfang März zurückgetretenen Achim Rodtheut? Am Sonntag gastiert Breinig bei Germania Teveren.

Die Weichen für die nächste Spielzeit sind gestellt – der SV Breinig hat einen neuen Trainer verpflichtet: Dirk Ruhrig wird Nachfolger des Anfang März zurückgetretenen Achim Rodtheut. Darauf einigten sich die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten und der 51-Jährige am späten Freitagnachmittag.

„Ich freue mich sehr, Dirk Ruhrig ist unser Wunschtrainer. Wir hatten sehr gute Gespräche“, sagte Horst Mohr, Sportlicher Leiter der Breiniger. „Natürlich hätten wir am liebsten gehabt, dass er sofort anfangen kann, akzeptieren aber seine Gründe, es nicht zu tun.“ Ruhrig unterstützt aktuell den SC Ederen in der Kreisliga B Jülich und möchte seinen Heimatclub auch nicht vorzeitig vor Saisonende im Stich lassen.

Ruhrig ist in den hiesigen Fußballkreisen kein Unbekannter, wenn er auch noch nie einen Club in der Städteregion betreut hat. Der gebürtige Jülicher war unter anderem Spielertrainer bei Union Schafhausen und Trainer beim BC Oberbruch, ehe es ihn im Dezember 2008 für gut zehn Jahre zum FC Wegberg-Beeck zog. Nach Stationen als Spielertrainer der zweiten Beecker Mannschaft und Coach der U19 wurde Ruhrig 2012 Co-Trainer von Friedel Henßen.

Zwei Mal agierte der Uefa-A-Lizenzinhaber in der Regionalliga als Trainer mit Henßen als Teamchef. Im Oktober 2019 wurde Ruhrig neuer Coach beim Landesligisten Germania Teveren, doch coronabedingt wurde die Saison vorzeitig abgebrochen. Im Sommer 2020 übernahm Ruhrig die Sportliche Leitung beim 1. FC Düren, der unter seiner Führung im Sommer 2022 in die Regionalliga aufstieg.

Interne Lösung

„Wir müssen jetzt für die Zeit bis Saisonende eine interne Lösung finden“, sagt Mohr, der sich damit vermutlich selbst noch einmal befristet an die Seitenlinie stellen muss. Seit Rodtheudts überraschendem Rücktritt wird die Mannschaft von Manfred Hannappel angeleitet, seines Zeichens spielender Co-Trainer, der eigentlich selbst noch gern auf dem Platz stehen möchte. „Ich freunde mich so langsam mit dem Gedanken an, da ich gut verstehen kann, dass Manfred selbst noch spielen möchte“, hat Mohr dem „Co“ noch eine Bedenkzeit eingeräumt.

Dritter gegen Fünfter

„Wir sind in einem guten Austausch und entscheiden von Spiel zu Spiel, welche Funktion ich einnehme“, sagt Hannappel. „Wir haben uns zusammengesetzt. Und ich muss über die Ostertage mal in mich gehen und entscheiden, welche Rolle ich in der weiteren Rückrunde übernehmen werde. Ganz ehrlich: Ich kann mir nur schwer vorstellen, vorerst nicht mehr zu spielen.“

Am Sonntag muss Breinig beim Tabellendritten Germania Teveren antreten. Der Blick in die Tabelle offenbart, dass es längst noch nicht entschieden ist, in welcher Liga Dirk Ruhrig den SV Breinig übernehmen wird. Die Breiniger stehen nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen den SV Eilendorf zwar „nur“ auf Platz fünf der Tabelle, haben aber nur drei Zähler weniger als Eintracht Verlautenheide und Union Schafhausen auf den ersten beiden Plätzen und würden mit einem Sieg am Sonntag in Teveren sowohl am Tabellendritten als auch den beiden Topteams vorbeiziehen, da das Spitzenspiel zwischen Schafhausen und Verlautenheide bereits am Freitag abgesagt wurde.