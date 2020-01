Fußball : Der 1. FC Düren triumphiert beim Hallencup

Aachen Die Fußballer des 1. FC Düren haben sich zum ersten Mal den Titel beim Sparkassen-Hallencup gesichert. Im großen Finale besiegte der Mittelrheinligist den Ligakonkurrenten FC Wegberg-Beeck 4:3 nach Verlängerung.

Zum ersten Mal in der noch jungen Vereinsgeschichte krönte sich der 1. FC Düren zum Sieger des renommiertesten Hallenturniers in der Region. Fans, Spieler, Trainer und Betreuer feierten den Erfolg in der Halle an der Aachener Neuköllner Straße am Samstagabend ausgelassen. „Die Jungs haben das großartig gemacht“, freute sich Dürens Coach Giuseppe Brunetto und fügte hinzu: „Es war meine Premiere bei diesem Turnier. Ich fand es sehr schön, denn es waren sehr gute Mannschaften dabei.“