Neue Coronaschutzverordnung : Das gilt jetzt für den Amateurfußball

Trainings- und Spielbetrieb ist nur noch für Geimpfte möglich. Foto: imago images/Hanno Bode/Hanno Bode via www.imago-images.de

Aachen Seit dem 13. Januar gilt in NRW die neue Coronaschutzverordnung. Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) hat die für den Fußball relevanten Änderungen vorgestellt.

So langsam erwacht der Amateurfußball aus seinem kurzen Winterschlaf. Bereits am 22. Januar nimmt die Regionalliga West wieder den Spielbetrieb auf. Mitte Februar starten dann auch die Mittelrheinligisten in die Rückrunde sowie die Bezirksliga 3 und einige Kreisligen aus unserer Region. Der Rest folgt dann Anfang März – sofern „Corona“ und die damit verbundenen Auflagen keine anderen Pläne haben. Ungeachtet dessen hat der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) die aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes NRW (gültig seit dem 13. Januar 2022) „übersetzt“ und die relevanten Informationen für den Amateurfußball auf seiner Homepage vorgestellt.

Demnach dürfen nur noch vollständig Geimpfte oder Genesene am Trainings- und Spielbetrieb im Freien teilnehmen. Für Spielerinnen und Spieler, die bereits die erste Impfung erhalten haben, reicht übergangsweise bis zur vollständigen Impfung als Nachweis auch ein höchstens 48 Stunden alter, negativer PCR-Test aus. Für Profis reicht hingegen unabhängig vom Impfstatus ein negativer PCR-Test aus. Weiterhin gilt, dass Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren immunisierten Personen gleichgestellt sind. Zusätzlich gilt übergangsweise bis zum 16. Januar 2022, dass auch 16- und 17-Jährige „zur eigenen Ausübung sportlicher (…) Aktivitäten“ immunisierten Personen gleichgestellt sind.

Bei der Sportausübung in der Halle gilt weiterhin die 2G-Plus-Regel, so muss neben einem 2G-Nachweis zusätzlich ein negativer Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorgelegt werden. Schülerinnen und Schüler gelten dabei automatisch als getestet. Für Spielerinnen und Spieler, die bereits die erste Impfung erhalten haben, reicht übergangsweise bis zur vollständigen Impfung als Nachweis auch ein höchstens 48 Stunden alter, negativer PCR-Test aus, um am Sportbetrieb teilnehmen zu können. Für Profis reicht auch in der Halle ein negativer PCR-Test aus.

Eine Neuerung ist, dass Vereine beaufsichtigte Selbsttests durchführen können. „Die beauftragte Person muss fachkundig und bezüglich des verwendeten Tests unterwiesen worden sein, d.h. sie muss mit der Anwendung des verwendeten Tests vertraut sein und den Beipackzettel gelesen haben, die AHA-Regeln kennen und die Ergebnisse des Tests auswerten und darauf reagieren können“, heißt es dazu. Die Ergebnisse der Testung müssen demnach dokumentiert werden, die beauftragte Person muss dies vor Ort überwachen. Bei „Geboosterten“ oder Personen, bei denen innerhalb der letzten drei Monate eine Infektion mittels PCR-Test nachgewiesen wurde, obwohl sie vorher vollständig immunisiert waren, entfällt grundsätzlich die zusätzliche Testpflicht.

Saisoneröffnung am 19. August Rahmenterminplan für die Spielzeit 2022/23 Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) hat die Termine für die Saison 2022/23 im Männerbereich auf Verbandsebene festgelegt. Geplanter Start der Meisterschaftswettbewerbe ist das Wochenende des 20./21. August 2022. Die offizielle Saisoneröffnung ist für den 19. August 2022 im Rahmen eines Spiels der Mittelrheinliga geplant. Geplantes Ende der Meisterschaftswettbewerbe im Seniorenspielbetrieb ist am 10./11. Juni 2023. Die Rahmenterminpläne für den Verbandsspielbetrieb der Frauen, der Junioren und Juniorinnen sowie für den Kreisspielbetrieb soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden, teilt der FVM mit.

Maximal 750 Zuschauer

Bei überregionalen Großveranstaltungen ebenso wie bei allen Ligen und Wettbewerben auf FVM-Verbands- und Kreisebene gilt die nachfolgende Regel: Die Zahl der Zuschauer ist zunächst auf 250 begrenzt. „Oberhalb einer Zahl von 250 Zuschauern darf die zusätzliche Auslastung bei höchstens 50 Prozent der über 250 Personen hinausgehenden Höchstkapazität liegen. Insgesamt dürfen aber nicht mehr als 750 Personen zugelassen werden“, teilt der FVM mit. Das Funktionsteam und alle weiteren vom Verein eingesetzten Ehrenamtler werden dabei nicht mitgezählt. Stehplätze dürfen nur dann besetzt werden, wenn nicht für alle Zuschauer Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Für die Zuschauer gilt die 2G-Regel. Außerdem soll grundsätzlich durchgehend eine medizinische Maske getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten wird. In Warteschlangen, Anstellbereichen und unmittelbar an Verkaufsständen oder Kassenbereichen ist auch im Freien verpflichtend eine medizinische Maske zu tragen. In der Halle müssen alle Zuschauer durchgehend eine medizinische Maske tragen.

