Fußball-Regionalligist 1. FC Düren : Brunetto-Nachfolger soll nächste Woche präsentiert werden

Das Heimspiel gegen Alemannia Aachen kann nicht in der Dürener Westkampfbahn ausgetragen werden. Foto: IMAGO/Otto Krschak

Düren Der Fußball-Regionalligist 1. FC Düren empfängt am Samstag Mitaufsteiger Wattenscheid 09 in der Westkampfbahn. Das letzte Heimspiel vor der Winterpause gegen Alemannia Aachen findet nicht in Düren statt.