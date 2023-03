Fußball-Regionalliga : Bleiben die Dürener zu Hause eine Macht?

Dürens Stürmer Marc Brasnic, hier im Hinspiel im Kölner Südstadion, hat seine gut fünfmonatige Durststrecke mit dem Treffer bei Kaan-Marienborn beendet. Foto: Manfred Heyne

Düren Der Aufsteiger ist auf der Westkampfbahn 2023 noch unbesiegt. Am Samstag gastiert mit Fortuna Köln der in diesem Jahr erst einmal bezwungene Tabellenfünfte der Fußball-Regionalliga beim -elften.

„Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Die erste Halbzeit war katastrophal, die schlechteste der Hinrunde. Wir sind die ganze Zeit der Musik hinterhergelaufen“, blickt Marc Brasnic auf das Hinspiel zurück. Dass der Stürmer trotzdem nicht nur schlechte Erinnerungen an das Flutlichtspiel Anfang Oktober 2022 hat, liegt an den zweiten 45 Minuten, in denen der 1. FC Düren den Rückstand flott ausglich, selbst die Chance zum 3:2 hatte, aber zum Schluss doch noch 2:3 unterlag.

„Wir haben damals nach der Pause umgestellt“, so Brasnic, der auf die „Zehn“ ging, während David Bors in der Spitze eingewechselt wurde. Und der nach einer Brasnic-Ecke, die von Petar Lela verlängert wurde, den Anschluss erzielte. Brasnic selbst glich nach einem an ihm verschuldeten Foul per Strafstoß aus. Die Vorzeichen in der Hinrunde waren fast gegensätzlich: Aufsteiger 1. FC Düren war fantastisch aus den Startlöchern gekommen und rangierte lange Zeit in der Tabelle der Fußball-Regionalliga auf Platz zwei beziehungsweise drei. Die hochgehandelte Fortuna Köln dümpelte nach einer Niederlagenserie an der Abstiegszone. Nun kommt der Tabellenfünfte, der seither eine gute Saison spielt, zum -elften, der nach einer Durststrecke Im Herbst 2022 in diesem Jahr zu Hause noch unbesiegt ist und zuletzt gegen Oberhausen und in Kaan-Marienborn sowie mit dem Halbfinale im FVM-Pokal drei Siege in einer Woche einfuhr.

„Inzwischen sind die Kölner eine sehr konstante Mannschaft, haben in diesem Jahr bisher nur in Rödinghausen (0:1) verloren. Und nur auf Schalke (1:1) einen weiteren Gegentreffer kassiert. Sechs Mal spielten sie zu null“, verweist Boris Schommers auf die eindrucksvolle Statistik des Gastes, der 43 Zähler auf dem Konto hat – acht mehr als die Dürener auf Rang elf. „Die Fortuna ist eine sehr spielstarke Mannschaft“, sagen der FCD-Coach und sein Stürmer unisono. Von bisher 34 Toren erzielten Lars Lokotsch (11), Dustin Wilms (10) und Kapitän Sascha Marquet (7) ganze 28 – und die drei sind auch genau jene Akteure, die die 2:3-Niederlage der Dürener im Hinspiel besiegelten. „Die Kölner Offensive verdient ein Ausrufezeichen. Das ist eine sehr interessante Mannschaft, die eine sehr gute Rückrunde spielt. Wir wissen, was da auf uns zukommt“, so Schommers.

Nun dürfen die Dürener aber am Samstag auf der Westkampfbahn selbst mit breiter Brust auflaufen nach den letzten Ergebnissen. Die jüngsten Erfolge haben gut getan: „So macht es natürlich noch mehr Spaß zu arbeiten. Es ist auf dem Platz gefühlt auch emotional anders als in den anderen Wochen“, freut sich der Coach, der vor der Winterpause gesagt hatte, „dass man im März/April meine Handschrift sehen wird“. Und vor allem in der ersten Hälfte gegen Oberhausen war eine Weiterentwicklung deutlich zu sehen. „Es ist wichtig für uns, dass die Jungs realisieren und verinnerlichen, dass sie ja in weiten Teilen selbst für die Ausbeute verantwortlich sind. Sie haben schon Stück für Stück mehr Selbstvertrauen entwickelt. Wichtig ist, dass wir auf dem Platz als Mannschaft auftreten“, so der Coach.

Das sieht Brasnic ähnlich: „Wir sind seit fünf Spielen plus Pokal ungeschlagen, wir sind jetzt gut in der Spur, haben bisher eine gute Rückrunde gespielt. Auch weil wir jetzt einen großen Willen an den Tag legen.“ Dabei packt der 26-Jährige sich auch bewusst an die eigene Nase. „Ich habe zuletzt meine Durststrecke abgelegt. Auch ich musste meine Spielweise ändern“, sagt der Stürmer, der bisher sechs Treffer erzielte. „Ich kämpfe viel mehr, arbeite mehr nach hinten und gegen den Ball.“ Mit Erfolg, bei Kaan-Marienborn erzielte er das Führungstor nach gut einer Viertelstunde – sein erster Treffer seit seinem Elfmeter-Tor im Oktober bei Fortuna Köln.