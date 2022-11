Fußball : Alemannia Aachen und 1. FC Düren beim Sparkassen-Hallencup dabei

Sieg im Finale 2020 gegen Wegberg-Beeck: Der 1. FC Düren geht als Titelverteidiger bei den Männern an den Start. Foto: Lars Brepols

Aachen/Düren/Heinsberg Die beiden Regionalligisten Alemannia Aachen und 1. FC Düren messen sich beim größten Hallenfußballturnier der Region. Die Auslosung geht am Montag, 14. November 2022, über die Bühne.

Der Sparkassen-Hallencup wirft bereits seine Schatten voraus. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause soll das größte Hallenfußballturnier der Region wieder in gewohnter Form über die Bühne gehen. Am kommenden Montag (17 Uhr) werden bereits die Vorrundengruppen und -paarungen in der Sparkasse Aachen (Elisengalerie) ausgelost.

Die Vorrunde im Kreis Heinsberg findet am Dienstag, 3. Januar 2023, in der Karl-Fischer-Halle in Erkelenz statt. Einen Tag später messen sich die Fußballer aus dem Kreis Düren in der Sporthalle Birkesdorf. Der Titelverteidiger und Viertligist 1. FC Düren geht dabei als Favorit ins Rennen.

Am 5. und 6. Januar werden in der Halle Neuköllner Straße die Endrunden-Teilnehmer ausgespielt. In diesem Jahr ist auch wieder Regionalligist Alemannia Aachen mit einem Team vertreten. Das Finale der besten Teams steigt am Samstag, 7. Januar 2016, 18 Uhr – ebenfalls in der Halle Neuköllner Straße. Dafür qualifizieren sich die vier Vorrundensieger und die beiden besten Zweiten

Bei den Frauen wird die Vorrunde bereits am Samstag, 17. Dezember 2022, ausgespielt, das Finale am Samstag, 14. Januar. Austragungsort ist jeweils die Sporthalle Hilfahrt (Callstraße). Titelverteidiger ist Mittelrheinligist Alemannia Aachen.

(lb)