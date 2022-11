Sparkassen-Hallencup : Alemannia Aachen trifft auf Teutonia Weiden

Aachen Es ist angerichtet: Der Sparkassen-Hallencup soll nach zweijähriger Corona-Pause zum 37. Mal über die Bühne gehen. Am Montagabend wurden die einzelnen Gruppen und Begegnungen ausgelost.

In der Sparkassen-Filiale in der Elisengalerie sind am Montagabend die Vorrunden- sowie Endrundenpartien für das größte Hallenfußballturnier der Region ausgelost worden. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern versprechen die Partien viel Spannung.