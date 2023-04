Fußball-Regionalliga : Absage droht: „In Düren oder gar nicht“

Guter Dinge beim Spatenstich am 1. April: Wolfgang Spelthahn (mit Spaten rechts) und Mario Kuckertz (mit Spaten links), Präsident und Vizepräsident des 1. FC Düren. Foto: Manfred Heyne

Düren Noch ist offen, ob der 1. FC Düren am Samstag das Highlightspiel gegen Regionalliga-Spitzenreiter Preußen Münster wirklich auf der Westkampfbahn austragen kann.

Es ist das Highlightspiel in der Rückrunde: Der 1. FC Düren erwartet am Samstag Preußen Münster, Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga, der bei für Münster günstiger Konstellation auf der Westkampfbahn vorzeitig Titel und Aufstieg eintüten kann. Könnte, muss es richtig heißen, denn noch ist nicht abschließend geklärt, ob die mit Spannung erwartete Partie, für die im Vorfeld allein 800 Karten an Preußen-Fans abgesetzt wurden, überhaupt stattfinden kann.

Stichwort Gästebereich – der entsprach auf der Westkampfbahn noch nicht den Vorgaben, vor allem nicht den verschärften Regionalliga-Auflagen für die Saison 2023/24. Und so hatte FCD-Präsident Wolfgang Spelthahn, begleitet von einer Gruppe begeisterter Fans, am 1. April nach dem Spiel gegen Fortuna Köln (3:1) zum Spaten gegriffen und symbolisch den ersten Spatenstich für den Umbau vollzogen. Mit dem Ziel, dass der damals noch grüne Gästebereich zwei Wochen später bis zur Partie gegen Münster fertig sein würde.

Zur geplanten Abnahme des nun frisch terrassierten Gästebereichs am Donnerstagmittag waren kleinere Arbeiten noch nicht erledigt, eine weitere Begehung soll am Abend folgen. Erst am Freitagmittag wird wohl die endgültige Entscheidung fallen, ob das Spiel nun auf der Westkampfbahn stattfinden kann oder nicht. „In Düren oder gar nicht“, formuliert es FCD-Vizepräsident Mario Kuckertz in Vertretung des urlaubenden Präsidenten klar. Womit also im schlimmsten Fall auch eine kurzfristige Absage der Partie noch nicht ganz ausgeschlossen ist.

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hatte das Spiel ursprünglich im Waldstadion des FC Wegberg-Beeck, offizieller Ausweichsplatz des FCD, angesetzt, wohin die Dürener auch für das Highlightspiel der Hinrunde gegen Alemannia Aachen ausgewichen waren. Da die Verantwortlichen des 1. FC Düren aber zuversichtlich waren, bis zum Anpfiff die Westkampfbahn entsprechend ertüchtigt zu haben, wurde dieser Plan nicht weiter verfolgt. Und selbst für die immer sehr gut organisierten Beecker, die im übrigen selbst am Freitagabend unter Flutlicht als Mittelrheinliga-Spitzenreiter ein Ligaspiel gegen Glesch-Pfaffendorf haben, ist die Ausrichtung der Partie in eineinhalb Tagen nicht möglich. Zumal auch fraglich ist, wie der Rasen keine 24 Stunden später aussehen würde.

Die Zeitungen in Westfalen hatten sich in den vergangenen Tagen schon mit dem Austragungsort und einer möglichen Absage der Partie beschäftigt. Und unter anderem geschrieben, der 1. FC Düren hätte den Bauunternehmer aufgrund von Materialmangel wechseln müssen, um die Maßnahme pünktlich zu beenden. „Das ist absolut falsch“, unterstreicht Kuckertz. „Wir haben weder den Bauunternehmer gewechselt, noch gab es Materialsorgen. Im Gegenteil, die Arbeiten werden pünktlich am Donnerstagabend fertiggestellt.“ Dann müssten nur noch Polizei und Verband der Spielaustragung zustimmen.