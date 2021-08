Olympia : Mit dem letzten Versuch: Weitsprung-Star Mihambo holt Gold

Tokio Spannender kann man es fast nicht machen. Erst im letzten Weitsprung-Versuch gelang Malaika Mihambo der goldene Satz über 7,00 Meter.

„Definitiv! Das war mein härtester Wettkampf und die wichtigsten sieben Meter, die ich je gesprungen bin“, sagte die 27-Jährige vom LV Kurpfalz nach dem olympischen Weitsprung-Krimi am Dienstag in Tokio. „An Spannung war das wohl nicht zu übertreffen.“

Erst mit ihrem Sieben-Meter-Satz im letzten Versuch hatte die Topfavoritin die Führung übernommen, musste aber noch die Sprünge von Brittney Reese (USA/Silber) und Ese Brume (Nigeria/Bronze) abwarten, die nur zuvor nur drei Zentimeter weit gekommen waren. „Es ist die Position, die ich am wenigsten mag, weil man nichts machen kann“, sagte Mihambo. „Ich habe einfach die Augen zugemacht, weil ich nicht zusehen konnte, wie es ausgeht. Das war ein schlimmer Moment.“ Deshalb sei es für sie „eines der spannendsten Finals ever“ gewesen.

Das Wechselspiel der Gefühle im Tokio-Finale war ein Spiegelbild ihrer ganzen vorolympischen Saison, in dem ihre Siegerweite von 7,30 Metern vom WM-Triumph 2019 in Doha zu einer nicht mal annähernd erreichbare Größe geworden war. Vergeblich hatte sie auf dem Weg zum Medaillenkampf monatelang nach dem perfekten Timing zwischen Anlauf und Absprung gesucht, um die Sieben-Meter-Barriere zu überwinden. Anfang Juli gelang ihr es nur in Stockholm einmal mit 7,02 Metern.