Fußball-WM in Katar : Marokko unterliegt Frankreich im Halbfinale

Marokko am Boden: Für die nordafrikanische Mannschaft geht es am Samstag gegen Kroatien noch um den dritten Platz bei der Fußball-WM. Foto: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Al-Chaur Der erste afrikanische Halbfinalteilnehmer scheidet dadurch aus und verpasst eine noch größere Sensation. Für den amtierenden Weltmeister aus Frankreich geht es nun im Endspiel gegen Argentinien mit Superstar Lionel Messi.

Den Nordafrikanern um Hakimi bleibt der Stolz, bei der WM in Katar jetzt schon Historisches geleistet zu haben. Am Samstag kann Marokko gegen Kroatien noch Platz drei erreichen. In der Heimat fieberten und zitterten Millionen Menschen mit - mindestens die Verlängerung wäre vor 68 294 Zuschauern im Al-Bait Stadion verdient gewesen.

Die lautstarken Pfiffe bei Ballbesitz der Équipe Tricolore halfen aber zunächst nichts. Nach einem Abwehrfehler flipperte der Ball im marokkanischen Strafraum Richtung Hernández, der leicht artistisch an Torwart Yassine Bounou vorbei zur Führung traf. So früh wie seit 1958 kein Spieler mehr in einem WM-Halbfinale. Auf der Tribüne ballte Macron jubelnd die Hand zur Faust. Die Partie war politisch aufgeladen - Marokko war bis 1956 französisches Protektorat, in Frankreich leben über eine Million Marokkaner.