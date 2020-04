Pandemie stoppt Aachener Formel-1-Architekten : Im Home Office statt in Hanoi

So sollte er aussehen: der Hanoi Circuit Track. Foto: Tilke

Aachen Am Wochenende sollte zum ersten Mal der Große Preis von Vietnam stattfinden. Jetzt aber baut das Team des Aachener Streckenbauers Hermann Tilke den Formel-1-Kurs wieder ab.

Von Klaus Schmidt

Eigentlich wäre Hermann Tilke schon längst aus dem Flieger gestiegen und seit einer Woche vor Ort. Heute sollte es losgehen mit dem Freien Training zum Großen Preis von Vietnam, einer weiteren Premiere im Formel-1-Kalender, und natürlich zeichnete auch für die neue Strecke in Hanoi das Aachener Büro von Tilke und seinem Partner Peter Wahl verantwortlich. Vier Leute haben sie jetzt noch in der Hauptstadt, sie begleiten, „wie das Ganze wieder abgebaut wird“ auf diesem erweiterten Stadtkurs. Der Chef der Planer drückt sein Gefühl bei diesem Gedanken kurz und knapp aus: „Beschissen.“

Seit gut eineinhalb Jahren – ein sehr sportlicher und ambitionierter Zeitraum – hatten Ingenieure und Architekten „drauf hingearbeitet und hingefiebert“, auf die Fertigstellung des Projekts. „Es läuft ja nicht alles gut und reibungslos, es war immer knapp, auch dieses Jahr“, sagt Hermann Tilke. Wie vereinbart zu liefern, das ist für den 65-Jährigen selbstverständlich. „Wir sind ja nicht der Berliner Flughafen, sonst bekämen wir keine Aufträge mehr. Wir waren immer fertig und wären auch in Hanoi fertig geworden. Da steckt eine Menge Herzblut drin. Jetzt ist da eine gewisse Leere.“

19 Formel-1-Strecken, 92 Rennkurse insgesamt wurden von der Pisten-Schmiede an der Krefelder Straße konzipiert – als komplette Neubauten, Umbauten oder Modernisierungen. Sie haben Circuits für 150 Millionen Euro entworfen, aber auch für eine Milliarde Euro wie in Abu Dhabi. Dass eine Premiere mal abgesagt werden musste, haben sie bis zum Coronavirus nicht erlebt. „So eine Situation kannte ja keiner“, sagt Tilke, der die Firma bereits vor drei Wochen auf Arbeiten im Home Office umgestellt hatte.

Premiere vertagt: Hermann Tilke. Foto: dpa/Thilo Vogel

Die Bauarbeiten in Hanoi starteten Anfang 2019 und wurden Ende Februar abgeschlossen. Der 5,6 Kilometer lange Kurs mit 23 Kurven führt zu rund einem Drittel über neu gebaute und zu zwei Dritteln über öffentliche Straßen, die bereits vorhanden waren. „Aber auch die mussten renoviert, umgebaut und komplett neu asphaltiert werden.“ Am Ende einer 1,5 Kilometer langen Geraden sollten am Wochenende alleine auf Tribünen 35.000 Zuschauer Platz finden und für eine Atmosphäre wie in einem Fußballstadion sorgen. „Und – was es auf Stadtkursen nicht so oft gibt: Wir haben sehr schnelle Kurvenkombinationen eingebaut.“

Die Pandemie hat den Praxistest erst mal ausgebremst. Auch die meisten anderen Projekte von Hermann Tilke und seiner Belegschaft können in diesen Zeiten „nur verlangsamt“ vorangetrieben werden. „Strecken in Amerika, Kanada, China oder Australien, wo im Albert Park für 2022 Veränderungen geplant sind. Zudem haben wir das Pech, dass das Rennen der Formel E in Djakarta komplett abgesagt wurde.“ Was noch läuft: der Bau eines Fußballstadions und der Messe in Bahrain. „Da geht es weiter – im Moment.“

Budget- und Zeitvorgaben hat Tilkes Büro stets erfüllt, sonst wären die Aachener kaum zu den „Hausarchitekten“ von Bernie Ecclestone aufgestiegen und hätten auch nicht von dessen Erben Liberty Media den Auftrag bekommen, die Grundlage für das erste neue Rennen unter ihrer Führung zu schaffen. Die klugen Köpfe haben naturgegebene Probleme wie die Sumpflandschaft unter der Strecke von Shanghai bewältigt und den Sandstein in Bahrain sprengen lassen. Der weltweite Gegner hat auch sie gestoppt.

Dem Vernehmen nach haben die Veranstalter in Vietnam einen Fünfjahresvertrag (plus Option) mit der Formel 1 abgeschlossen, natürlich hat Hermann Tilke die Idee, eines Tages zur Premiere im Flieger zu sitzen. „Das sollte so sein, es muss so sein. Es gibt auch eine Zeit nach Corona. Wann immer das sein mag.“