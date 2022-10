2. Runde DFB-Pokal : Gladbachs bitteres Pokal-Aus nach 1:2 in Darmstadt

Darmstadt Für Borussia Mönchengladbach ist im DFB-Pokal in der 2. Runde Schluss. Stattdessen jubelt der SV Darmstadt über den Einzug ins Achtelfinale. Und dann muss Gladbach noch um Sommer und Hofmann bangen.

Die Fans des SV Darmstadt 98 sangen auf den Rängen schon vom Pokalfinale in Berlin, die Profis von Borussia Mönchengladbach verschwanden nach einem bitteren Abend schnell in der Kabine. Neben dem 1:2 (0:1) in der 2. Runde beim Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga muss die Borussia auch noch um Torhüter Yann Sommer und Nationalspieler Jonas Hofmann bangen. Beide waren am Dienstag verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Bei Sommer werde eine Sprunggelenksverletzung, bei Hofmann eine Schultereckgelenksprengung befürchtet, sagte Trainer Daniel Farke bei Sky.