2. Runde DFB-Pokal : Gladbachs bitteres Pokal-Aus: 1:2 in Darmstadt und Verletzungssorgen

Darmstadt Für Borussia Mönchengladbach ist im DFB-Pokal in der 2. Runde Schluss. Stattdessen jubelt der SV Darmstadt über den Einzug ins Achtelfinale. Und dann muss Gladbach noch um Sommer und Hofmann bangen.

Borussia Mönchengladbach ist an einem bitteren Pokal-Abend an der erwartet komplizierten Hürde SV Darmstadt 98 gescheitert. Beim Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga verlor die Borussia am Dienstag in der 2. Runde mit 1:2 (0:1). Nach den Toren von Phillip Tietz (23. Minute) und Aaron Seydel (79.) jubelten vor 15 850 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor die Darmstädter über den Einzug ins Achtelfinale. Der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer von Luca Netz (48.) reichte Gladbach nicht. Und es kam noch schlimmer für die Gäste: Sowohl Stammtorwart Yann Sommer als auch Nationalspieler Jonas Hofmann mussten verletzt ausgewechselt werden.