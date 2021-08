13 NRW-Clubs im Einsatz : Zwischen Pokal-Träumen und Blamage-Angst

Düsseldorf Eine Woche vor dem Start in der Fußball-Bundesliga steht die erste Hauptrunde im DFB-Pokal auf dem Programm. Neben vielen reizvollen Duellen mit NRW-Beteiligung kommt es dabei auch zu vier Trainer-Debüts.

Insgesamt 13 Fußball-Clubs aus Nordrhein-Westfalen sind bis Montag in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals im Einsatz. Sechs Erstligisten, drei Zweitliga-Clubs, Drittligist Viktoria Köln und drei Viertligisten kämpfen dabei um den Einzug in die zweite Runde.

ANGST VOR DER BLAMAGE

HOFFNUNG

DEBÜT

Für vier Trainer werden die Pokal-Duelle ganz besondere Spiele. Der Dortmunder Marco Rose, der Gladbacher Adi Hüter, Leverkusens Gerardo Seoane und Kölns Steffen Baumgart geben ihr Pflichtspiel-Debüt. Vor allem in Leverkusen, aber auch in Dortmund, wo zuletzt zwei Corona-Fälle unter den Spielern zu beklagen waren, verlief die Vorbereitung holprig. „Wir wollen nicht jammern, sondern in die nächste Runde“, stellte Rose aber klar. Und auch Seoane freut sich trotz einiger Verletzter und offener Personalfragen, dass es endlich um was geht. „Ich bestreite immer lieber Pflichtspiele als Testspiele.“