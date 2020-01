Kostenpflichtiger Inhalt: Gemeinsame Liga für Belgien und Niederlande : Wird die Fantasie der Top-Klubs zur Gefahr für Roda und Eupen?

Ajax Amsterdam und RSC Anderlecht kämpfen gegeneinander in der Europa League – nach demWillen der Klubs soll es das Duell bald auch in einer heimischen Liga geben. Foto: dpa/Olaf Kraak

Brüssel/Amsterdam Stolz präsentierten die besten Vereine aus den Niederlanden und Belgien neue Pläne für eine gemeinsame Liga. Doch was die Kassen von Anderlecht, Ajax und Co. füllen soll, bedroht kleinere Klubs wie AS Eupen und Roda Kerkrade.