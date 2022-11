Kommentar zum Fifa-Kapitänsbinden-Verbot : Wenn „Liebe“ verboten wird

Meinung Aachen Der Fußballweltverband trifft die nächste bizarre Entscheidung und die Nationen knicken mutlos ein.

Im Fifa-Land aber gelten andere mittelalterliche Regeln, das war schon bei der (üblichen) korrupten Vergabe des Turniers an Katar vor zwölf Jahren erkennbar. Nun ist das Turnier angepfiffen, und bereitwillig wirft sich Fifa-Präsident Gianni Infantino in den Wüstensand. Eine Binde, die sich gegen Diskriminierung ausspricht, könnte die Gastgeber des Milliarden-Spektakels provozieren. Sie wird verboten, die symbolische Forderung nach Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit muss in der Kabine bleiben. Jede Kritik an der Situation der Menschenrechte in dem Golfstaat wäre ja auch eine Kritik an dem Weltverband, der das Turnier in das Backofenland ohne jede Fußball-Tradition vergeben hat. Für solche Symbole ist jetzt keine Zeit, findet Infantino, der seit letztem Jahr mit seiner Familie in dem Wüstenstaat lebt.