Anna Gerhardt : Von der Kurt-Hoesch-Kampfbahn in Kreuzau bis ins DFB-Pokalfinale

Von der Kurt-Hoesch-Kampfbahn in Kreuzau bis ins DFB-Pokalfinale

Interview Kreuzau/Köln Anna Gerhardt steht mit Turbine Potsdam im DFB-Pokalfinale. Die Profifußballerin aus Kreuzau freut sich darauf, in dem Stadion aufzulaufen, in dem ihr Bruder Yannick für den 1. FC Köln spielte.

Das Rheinenergiestadion kennt Anna Gerhardt nur aus der Zuschauerrolle. Zum einen schnürte ihr Bruder Yannick dort die Fußballschuhe für den 1. FC Köln . Zum anderen war sie verletzt, als sie selbst mit dem FC Bayern München zum DFB-Pokalfinale 2018 nach Köln reiste. Ihre Mitspielerinnen verloren im Elfmeterschießen gegen den VfL Wolfsburg. Die Wölfinnen sind nun auch der Gegner, wenn Gerhardt mit Turbine Potsdam an diesem Samstag (16.45 Uhr, ARD) erneut im Finale steht.

In der Bundesliga haben Sie die beiden Duelle jeweils mit 0:3 verloren. Spielen die Begegnungen eine Rolle, wenn es am Samstag auf den Rasen geht?

Anna Gerhardt spielt in der Frauen-Bundesliga für den Fußballclub Turbine Potsdam. Auf den letzten Metern der Saison kann sie noch die Champions League erreichen.

„Ich freue mich schon auf das Spiel in Köln“

Profifußballerin Anna Gerhardt : „Ich freue mich schon auf das Spiel in Köln“ Anna Gerhardt spielt in der Frauen-Bundesliga für den Fußballclub Turbine Potsdam. Auf den letzten Metern der Saison kann sie noch die Champions League erreichen.

Während Wolfsburg Serien-Pokalsieger ist und den insgesamt neunten Titel feiern könnte, wäre es für Potsdam der vierte Pokalsieg nach 2004, 2005 und 2006. Was würde ein Erfolg nach 16 Jahren für Verein, Spielerinnen und Umfeld bedeuten?

Was bedeutet es Ihnen persönlich, in Köln – und damit nicht so weit von Ihrer Heimat Kreuzau entfernt – aufzulaufen?