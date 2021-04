Laut Medienberichten : KAS Eupen muss auf Trainersuche gehen

Das Ende des spanischen Duos am Kehrweg: Trainer Benat San José (re.) wird die KAS Eupen laut Medienberichten im Sommer verlassen, die Zukunft von Sportdirektor Jordi Condom (li.) steht noch nicht fest. Auch sein Vertrag läuft aus (Archivbild). Foto: MHA/Klaus Schmidt

Eupen Dem belgischen Erstligisten KAS Eupen steht laut Medienberichten ein Umbruch bevor. Demnach habe Trainer Benat San José ein Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt und werde den Club im Sommer verlassen. Die Ostbelgier beendeten die Saison als Zwölfter.

Der Trainer der KAS Eupen, der Spanier Benat San José, hat ein Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt und wird den belgischen Erstligisten daher im Sommer verlassen, berichteten der öffentlich-rechtliche Rundfunk BRF und die Lokalzeitung Grenzecho am Montag übereinstimmend. Der Club gab bislang kein Statement dazu ab.

Laut den Medienberichten scheiterten damit die Verhandlungen zwischen den Schwarz-Weißen und dem 41-Jährigen, der den Verein aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft in der abgebrochenen Saison 2019/2020 auf Platz 13 (von 16) und in diesem Jahr auf Platz 12 (von 18) führte. Die Hoffnung war im Vorfeld, den achten Platz zu erreichen und damit eine Chance auf europäischen Fußball im Stadion am Kehrweg zu haben.