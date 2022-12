Fußball : Gutachten stärkt UEFA gegen Super League

Nyon Die UEFA sieht sich in ihrer Ablehnung für eine Super League bestärkt. Die Konkurrenz zur Champions League kassiert einen Rückschlag. Ein Urteil des EuGH wird es 2023 geben.

Urteil erst in einigen Monaten

EuGH-Generalanwalt Athanasios Rantos vertrat in seinem Schlussantrag in Luxemburg zwar die Einschätzung, dass die Super League ihren eigenen Wettbewerb starten dürfe. Die Organisatoren könnten aber nicht mehr parallel an den Wettbewerben des Weltverbands FIFA und der UEFA ohne deren Erlaubnis teilnehmen. Die Regeln der internationalen Verbände verstoßen demnach nicht gegen das Wettbewerbsrecht der Europäischen Union. Das Gutachten des Generalanwalts ist rechtlich nicht bindend, oft folgen die Richter seiner Ansicht aber. Mit einem Urteil wird in einigen Monaten gerechnet.