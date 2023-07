Fußball-WM der Frauen : Der dritte Stern hängt hoch

Die begehrte WM-Trophäe: 2019 reckten sie die Spielerinnen des US-Teams gemeinsam in die Höhe. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Sydney Die deutschen Fußballerinnen jagen bei der WM in Australien und Neuseeland nicht nur nach dem Titel. Ein Jahr nach der EM geht es auch darum, den Boom zu erhalten. Daher ist ein frühes Scheitern verboten.

Der Weg für die bunt gemischte Gruppe war an jenem Tag nicht weit. Knapp 150 Meter Fußweg, rechts raus aus der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Frankfurter Stadtteil Niederrad zu einer Kreuzung, an der fast im Minutentakt die Straßenbahnen vorbeifahren. Unter einer Werbetafel standen zwei Eimer mit Kleister. Wer den Blick nach oben richtete, konnte Alexandra Popp erkennen. Und natürlich den Slogan der WM-Kampagne, die an jenem 20. Juni bundesweit auf 600 Werbeflächen gestartet wurde. „Wir, die mit Stolz für unser Land spielen. Und um den 3. Stern.“ Wusste jeder, dass damit die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) ihren dritten WM-Titel nach 2003 und 2007 anstrebt?

Von Eiern und Pferdeschwänzen

Neben Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH, war auch Sophia Kleinherne gekommen. Die Nationalspielerin von Eintracht Frankfurt brachte mit einem Besen das letzte Stück Papier an. Die 23-Jährige hatte ihr Haar zu einem besonders langen Pferdeschwanz gebunden. Was zwangsläufig Erinnerungen an einen WM-Spot vor vier Jahren weckt. Damals provozierten deutsche Fußballerinnen, um die nicht vorhandene Akzeptanz in der Gesellschaft selbstironisch anzuprangern. Man spiele für eine Nation, „die unsere Namen nicht kennt“, hieß es da – und mittendrin auch die inzwischen Mutter gewordene Melanie Leupolz. Und dann der Satz, der vor der WM 2019 in Frankreich für viel Gesprächsstoff sorgte: „Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze.“

Provokationen, die heutzutage wohl gar nicht mehr durchgingen. Und die man auch nicht mehr braucht. Die EM hat im vergangenen Jahr in England trotz des verlorenen Endspiels viel angestoßen. Deutsche Fußballerinnen waren mit so viel Lust und Leidenschaft bei der Sache, dass zum Finale gegen den Gastgeber fast 18 Millionen Menschen einschalteten. Keine Sportsendung erreichte eine bessere Quote. Trotz Olympischer Spiele, trotz Männer-WM. Dieses Team hatte zur besten Sendezeit ein immer größeres Publikum hinter sich versammelt: eine verschworene Gemeinschaft, die füreinander kämpft und erfolgreich spielt – und unverbraucht rüberkommt.

Es schien fast, als habe Fußball-Deutschland darauf gewartet, nachdem die Männer nicht mehr als Vorbild taugen. Torjägerin Popp sagt heute. „Wir sind sehr authentisch unterwegs, und ich hoffe, dass das so bleibt.“ Gefährlich wird es erst, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, weil andere Länder die Schritte in Sachen Professionalisierung und Vermarktung noch konsequenter durchziehen. Denn die Basis könnte hierzulande breiter sein: Von den 2,31 Millionen Aktiven im DFB sind 97.500 Mädchen und 98.500 Frauen – es gibt also nicht einmal 200.000 Spielerinnen.

Schrubben für die patriotische Botschaft: Auf dem DFB-Plakat streben Alexandra Popp (vorn) und Kolleginnen den dritten WM-Titel an. Foto: Frank Hellmann

Zwar sind die Rückgänge gestoppt, und gerade in den jüngeren Altersklassen wieder Zuwächse zu verzeichnen, aber nicht überall finden Mädchen Spielmöglichkeiten vor. Auch längst nicht jeder Bundesligist als namhafte Marke bietet seinen Frauen wirklich professionelle Bedingungen. Zudem lässt sich das Interesse nicht verordnen: Umfragen besagen, dass rund die Hälfte der Deutschen die Spiele der deutschen Fußballerinnen nicht schauen wird. Gesellschaftliche Akzeptanz ist aber weitgehend vorhanden, was sich auch daran zeigt, dass das Fachmagazin „Kicker“ erstmals ein Sonderheft und der Klebebilder-Hersteller „Panini“ ein Sammelalbum herausgebracht hat, aber die Relevanz muss langsam wachsen.

Armbinden in vielen Farben

Aktuell steht das deutsche Frauen-Nationalteam in der Fifa-Weltrangliste auf Platz zwei hinter Rekordweltmeister USA, der bei beiden letzten Turnieren eindrucksvoll reüssierte. Deutschland schied vor vier Jahren in Frankreich – dem ersten Turnier unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg – im Viertelfinale aus. Davor bei einer WM auf Kunstrasen in Kanada war der vierte Platz unter Silvia Neid auch nicht das, was sich alle vorgestellt hatten. Inzwischen hat sich die Konkurrenzsituation verschärft, aber der weltmeisterliche Anspruch wird dennoch formuliert: Ein anderes Ziel ist öffentlich kaum vermittelbar. „Wenn wir nicht davon überzeugt wären, dass wir das Potenzial und die Qualität haben, um diesen Titel mitzuspielen, dann würden wir das Ziel auch nicht ausrufen“, sagt die Bundestrainerin.

Die Gruppe mit Marokko (24. Juli), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August) gilt als machbar, bereits im Achtelfinale würde es wohl gegen Frankreich oder Brasilien gehen. Nur wenn diese Hürde genommen wird, werden sich bei den vormittags oder mittags von ARD und ZDF übertragenen Spielen mitten in der Ferienzeit wirklich neue Zielgruppen am Fernseher versammeln. Wird sonst der Boom wieder abflauen? Oder ist das Fundament bereits nachhaltig? Antworten auf solche Fragen sind vielschichtig. Wenn es gelingt, den Hype zu erhalten, wäre schon viel gewonnen.

Definitiv vereinen die Nationalspielerinnen durch ihre Bodenständigkeit weiterhin viele Sympathien und Zustimmung – und damit auch Wohlwollen. Und auch die Politik nutzt gerne noch die Strahlkraft, sonst hätten nicht Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Innenministerin Nancy Faeser im Trainingslager in Herzogenaurach vorbeigeschaut. Ihre entspannte Stippvisite illustrierte zugleich den Gegensatz zur WM der Männer in Katar. Als Faeser dorthin nach Doha jettete, war wenige Stunden vor dem deutschen WM-Auftakt die abgenommene Regenbogenbinde eines deutschen Fans ihr größtes Thema, das letztlich alle überforderte. Faeser war mit einer solchen Binde am Arm auf der Tribüne zum ersten Gruppenspiel gegen Japan erschienen.

Doch jetzt sind die sportpolitischen heiklen Themen geklärt. Die Fifa möchte zwar auch bei den weltbesten Fußballerinnen keine Regenbogenbinde sehen, hat aber angeblich im Einvernehmen mit den Verbänden und den Kapitäninnen ein Sortiment von Solidaritätsbekundungen erlaubt. Eine Kraftprobe mit dem Weltverband will niemand mehr. Jede Spielführerin kann für die WM unter acht verschiedenen Farbkombinationen auswählen. Eine sieht übrigens fast so aus wie die ominöse „One Love“-Binde.

Demokratische Länder wie Aus­tralien und Neuseeland als Ausrichter sind kein Politikum wie der Wüstenstaat Katar. Wobei ja zur Wahrheit gehört, dass Australien eigentlich jene Männer-WM 2022 hatte ausrichten wollen. Im ersten Wahlgang rauschten in Zürich allerdings die Macher aus Down Under durchs Rüttelsieb. Mit nur einer einzigen Stimme. Daraus resultierte, auch aus gewissem Trotz, die dann mit Neuseeland gemeinsam vorgebrachte Bewerbung bei der Fifa fürs Frauenturnier. Große internationale Sportevents haben in Down Under häufiger Leuchten in die Augen einer sportbegeisterten, weltoffenen Bevölkerung gezaubert. Auch wenn jetzt Winter ist, könnte in Australien – Erfolge der „Matildas“ (also der heimischen Elf) vorausgesetzt – eine Stimmung wie beim Sommermärchen 2006 in Deutschland entstehen. Anders ist es in Neuseeland, wo Rugby viel höher im Kurs steht und weder Medien noch Gesellschaft bislang begeistert wirken.

Bunt, fröhlich, unbeschwert?

Beide Länder werden bemüht sein, eine bunte, fröhliche und unbeschwerte Endrunde zu inszenieren. Mehr als eine Million Tickets sind abgesetzt – die K.-o.-Phase soll nahezu ausverkauft sein. Die Zuschauer-Bestmarke der WM 2019 in Frankreich (1,13 Millionen) wird pulverisiert, wobei es diesmal auch mehr Partien gibt. Erstmals spielen 32 statt 24 Teams, damit Nationen aus Süd- und Mittelamerika, der Karibik, Afrika und Asien zeigen können, was sich bei ihnen im Frauenfußball getan hat.