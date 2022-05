Kommentar zu Matthias Ginter : Freiburg statt Mailand oder Barcelona

Meinung Aachen Matthias Ginter wechselt von Borussia Mönchengladach ablösefrei zum SC Freiburg. Der Schritt in die alte Heimat im besten Fußballeralter – ein Fall für Fußballromantiker? Oder hat der Abwehrspieler einfach nichts Besseres gefunden?

Jetzt wechselt Ginter zurück in seine Fußballheimat zum SC Freiburg. „Ich wollte noch mal etwas ganz Besonderes in meiner Karriere machen und etwas Spezielleres als die Rückkehr zum Sport-Club und in meine Heimat gibt es für mich nicht“, wird Ginter in der offiziellen Verkündung zitiert.