Weltmeisterschaft : Voss-Tecklenburg schwärmt: „Dieser Sport ist großartig“

Startet mit den DFB-Frauen in die WM: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Melbourne Martina Voss-Tecklenburg steht auch für die Fortschritte im Frauenfußball. „Das leben wir, das lieben wir“, sagt sie bei der WM und fordert die Menschen auf, die Fernseher einzuschalten.

Voller Stolz und Dankbarkeit hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der Weltmeisterschaft in Australien auf die Entwicklung des Frauenfußballs geblickt.

„Heute gibt es auf der Welt die Möglichkeit, den Beruf der Fußballerin zu ergreifen. Das sind Riesenchancen für junge Menschen, für junge Spielerinnen, die den Sport leben und lieben“, sagte die 55-Jährige vor dem heutigen Auftaktspiel des deutschen Teams gegen Marokko in Melbourne.

DFB-Frauen gehören zu den Favoriten

Die gebürtige Duisburgerin hat zwischen 1984 und 2000 insgesamt 125 Länderspiele für die DFB-Auswahl bestritten. Sie war schon beim ersten WM-Turnier 1991 in China dabei und 1995 in Schweden Vize-Weltmeisterin. Als Trainerin führte sie 2015 die Schweiz erstmals zu einer WM. 2019 schied sie als Verantwortliche des deutschen Teams im Viertelfinale gegen Schweden aus. In Australien und Neuseeland gehören die DFB-Frauen zu den Favoriten.