DFB-Frauen : Leupolz mit Söhnchen zur WM: „Total schön“

Frankfurt/Main Das Nationalteam der Frauen hat auch bei der Fußball-WM Nachwuchs dabei. Melanie Leupolz nimmt ihren Jungen mit auf die lange Reise.

Popp: „Das hat uns extrem gutgetan“

Die Trainerin und Kapitänin Alexandra Popp erinnerten an die EM 2022, als Torhüterin Almuth Schult ihre Zwillinge mit nach England genommen hatte. „Das hat uns extrem gutgetan. Tatsächlich glaube ich, das ist ein super Weg, den wir da einschlagen. Das ist eine schöne Abwechslung. Man sieht die Kids und fängt an zu grinsen und zu lächeln“, sagte Popp.

Die Vize-Europameisterinnen fliegen erst mal bis Dubai, von dort aus geht die lange Reise weiter nach Sydney. Ihr Base Camp haben die DFB-Frauen in Wyong, einem 4500-Einwohner-Ort im Bundesstaat New South Wales knapp 100 Kilometer nördlich von Sydney. Dort wird das deutsche Team am Donnerstag früh erwartet. Los geht's mit dem ersten Gruppenspiel am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko.