Viertelfinale gegen Tschechien : Kann sich das dänische Wunder wiederholen?

Die nächste Generation von Europameistern? Kasper Dolberg (Mitte, gr. Bild) will mit seinen Teamkollegen am Samstag erneut jubeln. Foto: dpa/Peter Dejong

Kopenhagen Der Titelgewinn bei der EM 1992 inspiriert die dänische Mannschaft. Gegen Tschechien soll für das Team von Trainer Kasper Hjulmand noch nicht Endstation sein.

Die Vergleiche werden nicht mehr von der Hand gewiesen. Von einer „Inspiration“ sprach Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand dieser Tage, als er auf eine der größten Sensationen der Fußballgeschichte angesprochen wurde: den EM-Titel seines Landes 1992. „Wir können bis zum Ende gehen“, findet vor dem Viertelfinale gegen Tschechien am Samstag (18 Uhr) in Baku die Boulevardzeitung „Ekstra Bladet“. Der Fußball ist auch eine Übung in historischen Parallelen, und bei dieser EM der Überraschungen scheint irgendwie alles möglich. Also auch, dass sich Wunder wiederholen?

1992 sollte Dänemark eigentlich gar nicht dabei sein, die Qualifikation wurde verpasst. Dann versank Jugoslawien im Krieg und Dänemark rückte nach. Am 28. Mai kam die Nachricht, am 30. Mai trat der Kader zusammen, manche kamen direkt vom Strand. Ein „Haufen fetter Urlauber“ (Torwart Peter Schmeichel), von dem nichts zu erwarten war, stand als „drei Niederlagen in der Gruppe“ (Angreifer Brian Laudrup).

Beginn eines zweiten Lebens

2021 war Dänemark gefühlt schon ausgeschieden. Nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen während der ersten Partie gegen Finnland stand niemandem der Sinn nach Fußball. Doch nach zwei Niederlagen wurde am letzten Gruppenspieltag der Einzug in die K.o.-Runde geschafft. Es wirkte wie der Beginn eines zweiten Lebens.

Die Versuchung ist, da die Umstände von damals und heute zu vergleichen. In beiden Fällen operierte Dänemark nicht unter den normalen Bedingungen einer Fußballmannschaft, sondern in einer Ausnahmesituation, die für einen Win-Win-Effekt sorgt: Sie stimuliert die Spieler und nimmt anderseits Druck von außen. Niemand erhoffte sich 1992 irgendetwas. Und jeder hätte verstanden, wenn die Mannschaft von 2021 nach dem Drama um Eriksen in einen Tunnel ohne Ausgang versunken wäre. Dass sie es nicht tat, hat sie für alle Zeiten in den Herzen der Dänen verankert. Land und Spieler: in einer Schicksalsgemeinschaft vereint.

Davon konnte 1992 bei Turnierbeginn noch keine Rede sein. Im Gegenteil, die Mannschaft war wegen des defensiven Spielstils von Nationaltrainer Richard Møller Nielsen nicht allzu beliebt im Land. Eine Ikone der Vorgängerepoche des „Danish Dynamite“ wie Michael Laudrup, Dänemarks wohl bester Fußballer aller Zeiten, trat aus Protest gegen die spaßbefreiten Zeiten ab, sein jüngerer Bruder Brian kehrte nach einer einjährigen Denkpause erst im April 1992 wieder zurück.

Beim letzten Heimspiel vor der überraschenden Turniereinladung musste Møller Nielsen auf dem Rasen die Überreste einer Beleidigung gegen ihn sehen, die Unbekannte in der Nacht zuvor auf den Rasen gepinselt hatten. Selbst als mit kompaktem Außenseiterfußball in einem 5-3-2-System der Titel geholt war, blieb das Ansehen des Trainers überschaubar.

Bei Hjulmand ist das anders. Der ehemalige Mainz-Trainer, ein Bewunderer von Johan Cruyff, predigt den freigeistigen Offensivfußball, in dem sich die Dänen wiederfinden. In den drei WM-Qualifikationsspielen seit seiner Amtsübernahme schoss seine Mannschaft 14 Tore, darunter vier auswärts in Österreich. Ebenso viele waren es zuletzt bei der EM in den Partien gegen Russland und Wales. Und für heute verspricht Kapitän Simon Kjaer: „Wir werden angreifen, so wie in allen Spielen.“

Auch ohne ihren Star Eriksen stand im Achtelfinale eine Anfangself auf dem Platz, deren Spieler ausnahmslos in Europas großen Ligen beschäftigt sind. Torwart Kasper Schmeichel von Leicester City erinnert nicht nur optisch an seinen legendären Vater, sondern nähert sich auch in Klasse und Aus­strahlung an. Kjaer (AC Mailand) ist ein kompetenter Abwehrchef, neben ihm spielt unter anderem Champions-League-Sieger Andreas Christensen (Chelsea), vor ihm das hochseriöse Duo aus Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham) und dem Dortmunder Thomas Delaney. Als Spezialagent fungiert der offensivstarke Außen Joakim Maehle (Atalanta), und die Angriffsreihe ist schnell, mobil und variabel mit Martin Braithwaite (Barcelona), der jungen Turnierentdeckung Mikkel Damsgaard (Sampdoria) sowie der Wahl zwischen dem Leipziger Yussuf Poulsen oder dem Matchwinner gegen Wales, Kasper Dolberg (Nizza).