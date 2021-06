Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique : „Der Kopf ist der Schlüssel von allem“

Barcelona Trainer Luis Enrique ist Spaniens Leader und Star. Seine Mannschaft startet Montagabend gegen Schweden in das Turnier.

Luis Enrique gilt als so mutig wie stur. Hat er eine Entscheidung getroffen, dann ist es automatisch die Richtige. Oder jedenfalls fast. Als einer von wenigen Turniertrainern hatte er in seinem Aufgebot nicht die pandemiebedingt erweiterten 26 Kaderplätze ausgeschöpft, sondern nur 24 Profis berufen.

Nachdem dann Sergio Busquets und Diego Llorente positiv auf Covid-19 getestet wurden, wurde ihm das entsprechend vorgehalten. Spaniens Nationaltrainer gab also zu, dass man es hätte besser machen können, und führte aus: „Je mehr Leute zusammen sind, desto größer die Gefahr mit dem Virus. Im Nachhinein hätte ich also nur 23 Spieler nominiert.“

Nicht alle im Land sehen das allerdings so optimistisch. In der WM-Qualifikation konnte die Mannschaft zuletzt nicht an das Meisterwerk beim 6:0 gegen Deutschland vorigen November anknüpfen. Dazu wurde sein Aufgebot nicht nur wegen der Zahl der Nominierten als eigenwillig wahrgenommen. Auch wenn sich ohne Ramos und die gleichfalls verletzten Dani Carvajal und Lucas Vázquez von Real Madrid allenfalls noch Verteidiger Nacho aufdrängte: als erster Nationaltrainer in Spaniens Geschichte einen Turnierkader ohne einen einzigen Spieler vom königlichen Club zu nominieren, muss man sich erst mal trauen. Am Spielort Sevilla irritiert derweil, dass Enrique auf die lokalen Heroen Jesús Navas (FC) und Sergio Canales (Betis) verzichtete; beide hatten zuvor eigentlich zu seinem erweiterten Stamm gehört.