Fußballer mit Jubiläum : Einst jüngster Weltmeister vor „Halligalli“: Bonhof wird 70

Mönchengladbach Rainer Bonhof wird kommenden Dienstag 70 Jahre alt. Der Vorlagengeber des Weltmeister-Siegtores 1974, Ur-Borusse und ehemalige Assistent von Vogts freut sich indes fast mehr auf ein Schützenfest.

„Alle mal wieder zu sehen, ist schon schön“

Als es in dieser Saison turbulent bei Borussia wurde, behielt Vogts, der in der Vergangenheit seinen Ex-Club gerne mal kritisierte, die Ruhe. „Solange Rainer da ist, der auch schon international und auch beim DFB gearbeitet hat, mache ich mir um Borussia keine Sorgen“, sagte Vogts. Auch Lothar Matthäus äußerte sich ähnlich.

Bonhof mit Mönchengladbach tief verbunden

Dass Bonhof zu Beginn des Jahres noch einmal im Mittelpunkt stehen sollte und nach dem Rücktritt von Sportchef Max Eberl ins operative Geschäft seines Herzensclubs eingreifen musste, kam auch für ihn überraschend. Zur Borussia kehrte der in Emmerich am Niederrhein geborene Bonhof immer wieder zurück und half, wenn man ihn brauchte. Nach seiner Co-Trainer-Zeit beim DFB misslang sein Engagement als Trainer Ende des vergangenen Jahrtausend jedoch kräftig. Den ersten Abstieg der Borussia 1999 konnte auch er nicht verhindern.

Nach Stationen in Kuwait, Schottland und als Scout des FC Chelsea wurde er dann von Ende 2008 an wieder als Funktionär bei der Borussia mit eingebunden und ist seitdem Vize-Präsident. Seine nach eigener Aussage schönste Zeit erlebte der Schüler von Hennes Weisweiler aber als Spieler in den goldenen Siebzigern des Clubs, ehe er aus finanziell lukrativen Gründen für ihn und die Gladbacher 1978 zum FC Valencia wechselte und später in Köln noch mal unter Weisweiler und bei Hertha BSC spielte. Mit 22 Jahren war der Vorlagengeber des Final-Siegtores von Gerd Müller 1974 damals jüngster deutscher Weltmeister geworden und anschließend in die Weltklasse aufgestiegen.