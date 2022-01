St. Pauli sorgt für nächste Überraschung : Auch Titelverteidiger BVB ist raus

120-Minuten-Krimi gegen Hamburg : Köln fliegt nach kuriosem Kainz-Elfmeter aus dem Pokal So geht ein Pokal-Krimi. Der HSV erarbeitet sich beim 1. FC Köln die Führung in der Verlängerung, doch Torjäger Anthony Modeste rettet die Rheinländer in praktisch letzter Sekunde ins Elfmeterschießen. In diesem wird es kurios.