Kommentar zum Bierhoff-Abschied beim DFB : Der naheliegende Blitzableiter

Meinung Aachen 18 Jahre lang hat Oliver Bierhoff den weltgrößten Sportverband modernisiert. Seine Verdienste reichten am Ende nicht mehr aus.

Jamal Musiala und Niclas Füllkrug wären auf ihre unterschiedliche Art und Weise Turnierattraktionen, in der Heimat wäre mit jedem Spiel die Begeisterung ein bisschen größer geworden. Aber weil dieser eine Millimeter gefehlt hat, ist die Mannschaft in der Vorrunde gestrandet, selbst wenn die Leistungen teilweise besser waren als bei anderen Teams, die sich qualifiziert haben.

So ein minimales Scheitern verlangt personelle Konsequenzen, so geben es die inhärenten Gesetze des Fußballs vor. Es muss einen Schuldigen geben, der vorzeitige K. o. wird von vielen Fans persönlich genommen. In schneller Reihenfolge hat folgerichtig der Boulevard in den letzten Tagen gefragt: Ist Neuer noch der Richtige? Ist Flick noch der Richtige? Ist Bierhoff noch der Richtige? Niederlagen wollen personalisiert werden.